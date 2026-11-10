Sześć osób zginęło na rynku w Krakowie. Kim były ofiary zamachu? Wśród nich matka czworga dzieci

Do wstrząsających wydarzeń w Krakowie doszło w sobotę, 7 listopada 2026 roku, około godziny 15:00. 24-letni Michał Oksiński, mieszkaniec województwa świętokrzyskiego, uzbrojony po zęby wjechał samochodem na Rynek Główny, a następnie zaczął strzelać do przypadkowych ludzi z broni palnej. Zginęło sześć osób: cztery kobiety i dwóch mężczyzn, a kilkanaście kolejnych zostało rannych. Agresora powstrzymało dwóch bohaterskich policjantów: starszy posterunkowy Jakub Kulik oraz starszy posterunkowy Artur Morański. Prezydent Polski, Karol Nawrocki, zdecydował o odznaczeniu funkcjonariuszy Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski.

W kolejnych dniach media zaczęły natomiast ujawniać historie zabitych w ataku ludzi. Wśród nich znalazły się osoby, które przyjechały do Krakowa na krótki wyjazd, ale także ludzie od lat związani z miastem. Za każdą z sześciu ofiar kryje się osobna historia i dramat bliskich.

Ewelina Serafin. Przyjechała do Krakowa na wycieczkę

Jedną z ofiar była Ewelina Serafin z Sędziszowa Małopolskiego. Kobieta przyjechała do Krakowa, aby spędzić czas ze znajomymi i bliskimi. Jeszcze przed tragedią kontaktowała się z rodziną i przesyłała zdjęcia z pobytu w mieście. Niedługo później znalazła się wśród osób ostrzelanych przez napastnika. Ewelina przez wiele lat angażowała się w działalność Szlachetnej Paczki. Była wolontariuszką w rejonie ropczycko-sędziszowskim i pomagała rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji.

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Po jej śmierci organizacja opublikowała poruszające pożegnanie. Bliscy i mieszkańcy rodzinnej miejscowości wspominali kobietę, której życie zostało nagle przerwane podczas zwykłego wyjazdu.

Izabela Woźna. Artystka osierociła czworo dzieci

Wśród zabitych znalazła się również Izabela Woźna, malarka pochodząca z Rataj koło Chodzieży w Wielkopolsce. Artystka tworzyła pod marką WoznaArt. Jej prace prezentowano na wystawach, między innymi w Warszawie i Wenecji. Prowadziła także warsztaty artystyczne dla młodzieży.

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Do Krakowa przyjechała w związku z wystawą swoich obrazów. W piątek, 6 listopada, uczestniczyła w wernisażu w jednym z lokali w okolicach Rynku Głównego. Następnego dnia zwiedzała miasto z koleżankami. Właśnie wtedy doszło do tragicznego ataku.

Izabela Woźna pozostawiła czworo dzieci, w tym 11-letnie bliźnięta. Po jej śmierci uruchomiono zbiórkę, której celem jest wsparcie osieroconej rodziny.

Robert Kosidło. Był dobrze znany krakowskim kupcom

Kolejną ofiarą był Robert Kosidło, pochodzący z Rybnika mężczyzna od lat związany z Krakowem. Był rozpoznawalny wśród osób pracujących w okolicach Sukiennic. Pomagał handlarzom sprzedającym pamiątki i utrzymywał kontakty z miejscowymi kupcami. Znajomi wspominali go jako człowieka spokojnego, życzliwego i chętnego do pomocy.

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Według relacji przytaczanych przez media, podczas strzelaniny próbował schronić się przed napastnikiem. Został postrzelony w pobliżu sklepu Zara. Pomimo podjętej reanimacji i przewiezienia do szpitala, nie udało się go uratować. Po tragedii znajomi kupcy starali się odnaleźć jego rodzinę, aby pomóc w organizacji godnego pochówku mężczyzny.

51-letnia Austriaczka. Przyjechała z mężem

Wśród ofiar znalazła się również 51-letnia obywatelka Austrii. Kobieta pochodziła z Dolnej Austrii i przyjechała do Krakowa razem z mężem na krótki wyjazd turystyczny. Oboje znaleźli się w centrum miasta w chwili ataku. Austriaczka zginęła, natomiast jej mąż został ranny i trafił pod opiekę lekarzy.

Tragedia odbiła się szerokim echem także w Austrii. Przedstawiciele tamtejszych władz przekazywali kondolencje rodzinom zabitych oraz wyrazy wsparcia osobom poszkodowanym.

32-letni Brytyjczyk. Nie ujawniono jego nazwiska

Piątą ofiarą był 32-letni obywatel Wielkiej Brytanii. Polskie służby potwierdziły jego wiek i obywatelstwo, jednak nie podano publicznie nazwiska ani szczegółowych informacji dotyczących jego życia. Wiadomo, że znalazł się wśród przypadkowych osób zaatakowanych przez napastnika na krakowskim Rynku. Niestety, nie udało się go uratować.

61-letnia Polka. Najstarsza z zabitych

Szóstą ofiarą jest 61-letnia obywatelka Polski, najstarsza spośród osób, które zginęły podczas strzelaniny. Podobnie jak w przypadku Brytyjczyka, do publicznej wiadomości nie podano jej nazwiska ani szerszych informacji o życiu prywatnym. Potwierdzono jedynie jej wiek, obywatelstwo oraz fakt, że zginęła w wyniku ataku na przypadkowych przechodniów.

Kraków pamięta o ofiarach tragedii. Marsz milczenia zgromadził na rynku tysiące osób

Sobotnia strzelanina wstrząsnęła Krakowem i całym krajem. Wśród zabitych byli zarówno mieszkańcy Polski, jak i zagraniczni goście, którzy przyjechali do miasta w celach turystycznych. Rodziny straciły bliskich, dzieci matkę, a lokalne społeczności ludzi, których znały i ceniły. Pozostałe trzy osoby wciąż pozostają dla opinii publicznej w dużej mierze anonimowe. Ich nazwiska i osobiste historie nie zostały szerzej ujawnione. Wszystkie sześć osób łączy jednak to, że 7 listopada znalazły się na Rynku Głównym w Krakowie i stały się przypadkowymi ofiarami brutalnego ataku.

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Marsz milczenia, który zgromadził na rynku tysiące osób, pokazał, że mieszkańcy nie poddają się spirali strachu. Pamięć o ofiarach, modlitwy za ich bliskich oraz za osoby ranne, poszkodowane, były najważniejszymi punktami tego wydarzenia. I choć Kraków już nigdy nie będzie taki sam, to lokalne społeczności zapewniają, że miasto na pewno wyjdzie z tej tragedii silniejsze, bo nie może pozwolić złu zwyciężyć. To właśnie pamięć o ofiarach i bohaterach, ich nazwiska oraz twarze, a nie sprawcy brutalnego ataku, są dla nich teraz najważniejsze.

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