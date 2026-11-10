Robert z Rybnika zginął w zamachu w Krakowie. Chciał tylko pomóc koledze

Nie był przypadkowym turystą, który przyjechał podziwiać krakowskie zabytki. Od ponad dwóch dekad znał Rynek Główny niemal jak własną kieszeń. Dla miejscowych kupców był kimś więcej niż znajomym. Pomagał im w codziennych obowiązkach, pilnował stoisk, przynosił posiłki. W sobotę, 7 listopada, 51-letni Robert K. po raz ostatni przyszedł na krakowski Rynek. Kilka chwil później padły strzały, które odebrały mu życie.

Mężczyzna pochodził z Rybnika, choć od lat mieszkał w Krakowie, w Nowej Hucie. Wśród handlarzy pracujących w centrum miasta był doskonale znany. Jak wspominają, zawsze można było liczyć na jego pomoc.

– Roberta znaliśmy przeszło 20 lat – powiedziała „Super Expressowi” Stanisława Gzyl, założycielka Stowarzyszenia Kupców Prowadzących Handel Obwoźny w Centrum Krakowa.

Kobieta wspomina 51-latka jako człowieka uczciwego, życzliwego i chętnego do pomocy. Nikt nie przypuszczał, że zwyczajna sobota zakończy się tak niewyobrażalną tragedią.

Przyszedł pomóc znajomemu. Robert nie zdążył uciec przed kulami

Ostatnie chwile życia mężczyzny przejmują do głębi. Tego dnia Robert pojawił się na Rynku po godzinie 15. Podszedł w okolice sklepu Zara, gdzie pracował jego znajomy Adam. Chciał dowiedzieć się, o której kolega kończy pracę, aby pomóc mu złożyć handlowy wózek.

To miała być zwykła, drobna przysługa. Jedna z wielu, które przez lata wyświadczał krakowskim kupcom.

Właśnie wtedy w pobliżu pojawił się uzbrojony napastnik. Zatrzymał się przy sklepie i otworzył ogień. Adam zdążył wbiec do środka i znaleźć schronienie. Robert pozostał na zewnątrz. Został trafiony kulami.

– Robert nie zdążył... – wspominała Stanisława Gzyl w rozmowie z „Super Expressem”.

Na miejscu rozpoczęła się dramatyczna walka o życie 51-latka. Mężczyzna był reanimowany. Następnie przetransportowano go śmigłowcem do szpitala. Niestety, pomimo wysiłków lekarzy nie udało się go uratować.

Pochodził z Rybnika. W Krakowie znalazł ludzi, którzy stali się mu bliscy

Historia Roberta K. pokazuje, jak wiele trudnych doświadczeń miał już za sobą. Zanim zamieszkał w Krakowie, przez pewien czas przebywał za granicą - we Włoszech. W przeszłości doznał również poważnych obrażeń w wypadku, po którym konieczna była trepanacja czaszki.

Nie opowiadał jednak wiele o swoim życiu. Kupcy nie wypytywali go o bolesną przeszłość.

Wiadomo, że mężczyzna od dłuższego czasu nie utrzymywał kontaktu z rodziną. Mieszkał ze znajomymi, a dużą część czasu spędzał wśród osób prowadzących handel na krakowskim Rynku.

To właśnie tam był potrzebny i lubiany. Pomagał rozładowywać towar, przesuwać wózki, przynosił obiady i pilnował stoisk pod nieobecność właścicieli.

Dla wielu handlarzy jego obecność była czymś zupełnie naturalnym. Znali go od lat, spotykali niemal codziennie. Teraz trudno im pogodzić się z myślą, że już nigdy nie pojawi się między stoiskami.

Kupcy chcą odnaleźć rodzinę Roberta. Chodzi o jego ostatnie pożegnanie

Śmierć 51-latka pozostawiła po sobie jeszcze jeden bolesny problem. Jak informował „Super Express”, Robert od dawna nie miał kontaktu z najbliższymi. Osoby, które znały go z krakowskiego Rynku, rozpoczęły starania o odnalezienie jego rodziny na Śląsku.

Kupcy chcieliby zorganizować mu godne pożegnanie. W pierwszej kolejności konieczne jest jednak dopełnienie formalności związanych z odbiorem ciała.

Ludzie, którym przez ponad 20 lat pomagał w codziennym życiu, nie chcą, aby po śmierci pozostał sam.

W ich pamięci Robert nie będzie jedynie jedną z sześciu śmiertelnych ofiar krakowskiego zamachu. Pozostanie znajomym, który zawsze był w pobliżu, gotowy pomóc nawet w najdrobniejszej sprawie.