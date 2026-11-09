„Jestem pewny, że z tego wyjdzie”. Rodzinne miasto trzyma kciuki za Jakuba Kulika

Jakub Kulik i jego partner z patrolu to bohaterowie. Kuba pochodzi z Bielska-Białej. Wychowywał się w Leszczynach. Był tam ministrantem i strażakiem ochotnikiem. Potem trafił do stacjonującego w Bielski batalionu desantowo-szturmowego, by kilkanaście miesięcy temu związać się z policją i Krakowem. - Kuba pojawił u nas w młodzieżowej drużynie pożarniczej. Dał się poznać jako konkretny człowiek, konkretny strażak, który wiedział jak się zachować. I tak samo się zachował w Krakowie. On wiedział co robi, był zdecydowany. Taki jest. Z półtora roku temu podjął decyzję, żeby przejść do policji. Jestem w stu procentach przekonany, że on z tego wyjdzie, pokona wszystko. To twardy chłopak. Ja nie mam nadziei, ja jestem tego pewny. Jego charakter, jago takie zawzięcie spowoduje, że on z tego szybko wyjdzie. Dla mnie to jest wielki bohater. On narażał swoje życie i uratował ileś tam innych istnień, będąc ranny unieszkodliwił tego zamachowca. Oni zadziałali prawidłowo, z pełną odwagą i poświęceniem – powiedział nam Władysław Szypuła prezes OSP Leszczyny w Bielsku-Białej.

Gdy Kuba szedł do szkoły średniej wybrał Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka. Gmach szkoły jest niedaleko od strażnicy OSP, której już wtedy był członkiem. Trafił do klasy, gdzie Robert Michalski uczy dzieci o bezpieczeństwie, ratownictwie i zarządzaniu kryzysowym.

- Jak się dowiedziałem, że to jest mój uczeń, to byłem smutny. Kuba chodził do mojej klasy. Uczyli się różnego rodzaju postaw, od tych patriotycznych aż po działania w różnych sytuacjach zagrożenia - opowiada pan Robert.

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- Chłopak swoją tendencję już tutaj wykazywał. Kiedy przyszedł do naszej szkoły, był strażakiem. Natomiast nie myślałem, że w mojej 38-letniej karierze zdarzy się taka sytuacja, gdzie będę patrzył na obraz, jak strzelają do mojego ucznia. Wykazał się takim heroizmem, tamten był potężnie uzbrojony, miał kamizelkę, o której policjanci mogą co najwyżej pomarzyć - mówi nam Robert Michalski.

Cala szkoła jest dumna ze swego ucznia. - Rozmawiałam dzisiaj z młodzieżą na ten temat. Kiedy analizowaliśmy jeden z utworów, uczeń powiedział, że człowiek nie żyje dla siebie, tylko dla innych. No i dla mnie to się stało takim jakby punktem wyjścia. Mówię, co myślicie teraz o Kubie i całej tej sytuacji? Było jedno stwierdzenie, duma, jesteśmy dumni. Jesteśmy dumni, że chodzimy do tej szkoły, że nasz starszy kolega coś takiego zrobił. To znaczy, że właściwie każdy z nas mógłby coś takiego zrobić i w takiej sytuacji się znaleźć – stwierdza dyrektor szkoły Barbara Drwal.

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Wychowawczynią Kuby była Renata Kudłacik. - Nie od razu rozpoznałam, na nagraniach, że o nasz Kubę. Dopiero jak się dowiedziałam, że to Jakub, który chodził do mnie do klasy i którego znam. No pierwsze myśli były: O orany, że to straszne, że on teraz leży gdzieś tam w szpitalu, bo wtedy już było wiadomo, prawda, że w tym szpitalu, że potrzebna pomoc, już ktoś tam do mnie dzwonił później, że ta krew jest potrzebna, więc już tam gdzieś staraliśmy się działać. To było dla mnie takie szokujące, że po prostu… Ale jestem z niego dumna. Kuba naprawdę jest powodem do dumy. Gdyby nie on i kolega z patrolu, to ilu ludzie by jeszcze zmarło – zastanawia się wychowawczyni.

Mieszkanka Krakowa oddaje hołd bohaterskim policjantom. "Wszyscy chylimy czoła"