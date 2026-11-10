Zamach w Krakowie. Strażak Tomek z OSP Olszowice osłonił żonę Kingę

Wspólna codzienność, marzenia i plany miały być początkiem najpiękniejszego etapu w ich życiu. Zaledwie miesiąc temu Kinga i Tomek ślubowali sobie przed ołtarzem miłość oraz wierność. Żadne z nich nie przypuszczało, że kilka tygodni później ich szczęście brutalnie przerwie tragedia, która wstrząsnęła całą Polską.

Do dramatycznych wydarzeń z udziałem małżonków doszło w Krakowie w sobotę, 7 listopada. Para jechała wówczas autem do remizy w Olszowicach, aby poprowadzić zajęcia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W pewnym momencie w ich pojazd uderzył samochód uciekającego zamachowca, a po chwili padły strzały.

W obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa mężczyzna podjął decyzję, która na zawsze zmieniła losy ich obojga. Z relacji organizatorów zbiórki wynika, że Tomek osłonił ukochaną własnym ciałem i sam został ciężko postrzelony. Dzięki jego poświęceniu Kinga przeżyła.

„Kiedy nad ich głowami padły strzały, Tomek zasłonił Kingę własnym ciałem. Nie zastanawiał się. Chronił swoją żonę” – napisali w poruszającym apelu strażacy z OSP Olszowice.

Postrzelony strażak Tomek walczy o zdrowie w szpitalu. Czuwa przy nim żona Kinga

Obecnie Kinga przebywa przy łóżku męża na oddziale intensywnej terapii. Kobieta jeszcze chwilę temu świętowała zamążpójście, a teraz musi stawiać czoła niewyobrażalnemu dramatowi.

Druhowie z Olszowic zamieścili w sieci przejmujący wpis, w którym przybliżyli tragiczną sytuację świeżo upieczonych małżonków.

„Miesiąc temu stali przed ołtarzem. Dziś ona czuwa przy jego łóżku na oddziale intensywnej terapii” – poinformowali strażacy.

Mimo że stan rannego mężczyzny jest poważny, pojawiło się światełko w tunelu. Koledzy z jednostki przekazali, że życiu Tomka nie zagraża już niebezpieczeństwo. To jednak dopiero początek trudnej drogi, ponieważ strażaka czeka długotrwałe leczenie oraz żmudna rehabilitacja.

Jak wynika z opisu zbiórki, konieczne będzie przeprowadzenie między innymi rekonstrukcji twarzoczaszki u poszkodowanego strażaka. Całkowite koszty związane z powrotem mężczyzny do zdrowia nie są jeszcze znane.

Na celowniku sprawcy zamachu znaleźli się również krakowscy dorożkarze.

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Strażak z OSP Olszowice całe życie pomagał innym. Teraz Tomek sam potrzebuje wsparcia

Losy rannego mężczyzny poruszają tym mocniej, że to właśnie on przez lata bez chwili wahania ruszał na ratunek osobom w potrzebie.

Tomek służy w straży pożarnej od dwunastego roku życia. Uczestniczy w akcjach ratowniczo-gaśniczych, gra w orkiestrze oraz szkoli młodych adeptów pożarnictwa. Swój wolny czas poświęca na przekazywanie wiedzy kolejnym pokoleniom i naukę odpowiedzialności za innych ludzi.

Dziś sytuacja całkowicie się odwróciła i człowiek niosący dotąd pomoc sam potrzebuje wsparcia.

„Niech dobro, które Tomek przez lata dawał innym, teraz wróci do niego ze zdwojoną siłą” – zaapelowali druhowie.

Zbiórka na leczenie strażaka Tomka z Olszowic. Polacy ruszyli z pomocą

Zbiórka funduszy na leczenie oraz rehabilitację poszkodowanego druha ruszyła w poniedziałek, 9 listopada, w serwisie Zrzutka.pl. Jako cel wyznaczono kwotę 300 tys. zł. Z przekazanych danych wynika, że na koncie zbiórki jest już ponad 150 tys. zł, co stanowi przeszło połowę potrzebnej sumy.

Zebrane środki pokryją koszty specjalistycznego leczenia, rekonstrukcji twarzoczaszki oraz rehabilitacji przywracającej Tomkowi sprawność.

Inicjatorzy akcji zaznaczają, że ich celem jest zapewnienie młodym małżonkom wsparcia nie tylko bezpośrednio po tragedii, lecz także w trakcie wielomiesięcznej walki o zdrowie.

Koledzy z jednostki proszą o każdą, nawet najmniejszą wpłatę. Strażacy wierzą, że dzięki zaangażowaniu darczyńców Tomek wróci do ukochanej żony, strażackiej społeczności oraz brutalnie przerwanego życia.

Internetowa zbiórka na rzecz poszkodowanego mężczyzny prowadzona jest pod hasłem pomocy Tomkowi w powrocie do zdrowia.