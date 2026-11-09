Wzięli go za drugiego zamachowca. Okazało się, że to ksiądz. „Jeden policjant przyłożył mi karabin do czaszki”

Doniesienia o "drugim zamachowcu"

W pierwszych godzinach po tragedii w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie przedstawiające policyjną akcję w rejonie dachów w centrum Krakowa. Pojawiły się spekulacje, że służby namierzyły drugiego strzelca.

Informacje te szybko zdementowała małopolska policja. Funkcjonariusze wyjaśnili, że nagranie nie przedstawiało poszukiwań kolejnego napastnika, lecz interwencję wobec duchownego, który wyszedł na taras znajdujący się na dachu jednej ze świątyń.

„Poszedłem sobie po pranie”

Sam ksiądz przyznaje, że nie spodziewał się, iż zwykła codzienna czynność zakończy się policyjną akcją rodem z filmu sensacyjnego.

- Poszedłem sobie po pranie na taras, a że w telewizji właśnie mówili, że złapali gościa i że już jest spokój, to pomyślałem, że popatrzę na rynek - relacjonował w rozmowie z deon.pl.

Gdy tylko pojawił się przy murku, usłyszał krzyki funkcjonariuszy.

- Jak tylko podszedłem do murka, słyszę: „ręce do góry, ręce do góry!” Więc zaraz podniosłem ręce do góry - wspomina.

Według duchownego policjanci przez kilka minut obserwowali go z bronią gotową do użycia, nie pozwalając wykonać żadnego ruchu.

„Na glebę! Czołgaj się do nas!”

Sytuacja stała się jeszcze bardziej napięta, gdy funkcjonariusze weszli na teren budynku.

- Obróciłem się, a oni: „Na glebę, na glebę”. Położyłem się, a policjanci wołają: „czołgaj się do nas!” - opowiadał.

Kiedy podpełzł do mundurowych, został obezwładniony.

- Jeden wykręcił mi rękę, a drugi przyłożył karabin do czaszki i pyta: „Jak się nazywasz?” - wspomina ksiądz cytowany przez deon.pl.

Duchowny tłumaczył później, że mieszka właśnie w budynku, na którego dach wyszedł. Te informacje pozwoliły funkcjonariuszom rozwiać wątpliwości.

Było ciemno, miał kaptur i brodę

Jak przyznał rozmówca Deon.pl, z perspektywy czasu doskonale rozumie, dlaczego wzbudził podejrzenia. Gdy wyszedł na taras, było już ciemno. Na głowie miał kaptur, a dodatkowo nosi brodę.

- Jeszcze z tą brodą, trochę jak muzułmanin, więc jak oni mnie zobaczyli, ja się im nie dziwię - powiedział.

Policjanci wyjaśnili mu później, że tuż przed interwencją otrzymali informację, iż może istnieć zagrożenie ze strony drugiego strzelca. W takiej sytuacji każda podejrzana osoba była traktowana jako potencjalne niebezpieczeństwo.

„Policję trzeba pochwalić”

Choć cała sytuacja była dla niego ogromnym stresem, dziś duchowny podchodzi do niej z dystansem. Przyznaje jednak, że w tamtym momencie był autentycznie przerażony.

- Wtedy miałem cykora, bo wystarczy zrobić jakikolwiek nieopatrzny ruch ręką, żeby ktoś pociągnął za spust - opowiada.

Mimo to nie ma żalu do funkcjonariuszy. Wręcz przeciwnie.

- Uważam, że to bardzo dobrze, że policja tak reaguje. Jak w filmie amerykańskim - ocenił duchowny.

I dodał, że w obliczu informacji o możliwym kolejnym napastniku policjanci nie mogli ryzykować.

- Trzeba policję pochwalić. Przecież w niecałe trzy minuty było już po akcji złapania gościa. To było naprawdę sprawne - podsumował.

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