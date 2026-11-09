Marsz Ciszy w Krakowie. Tłumy mieszkańców oddają hołd ofiarom tragicznego zamachu

Kraków w ciszy oddaje hołd ofiarom

O godz. 20 rozpoczął się Marsz Ciszy zorganizowany ku pamięci ofiar sobotniego ataku na Rynku Głównym. W pochodzie biorą udział tłumy krakowian poruszonych tragedią, która rozegrała się w samym sercu miasta.

Wspólnie idą premier Donald Tusk, prezydent Karol Nawrocki oraz prezydent Krakowa Łukasz Gibała. W marszu uczestniczy również metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś. Wydarzenie ma być nie tylko formą uczczenia pamięci zabitych, ale także wyrazem solidarności z rodzinami ofiar i wszystkimi poszkodowanymi.

Wspólna droga przez Rynek Główny

Zgodnie z planem uczestnicy wyruszyli z rejonu skrzyżowania Rynku Głównego i ulicy Sławkowskiej. Następnie pochód przeszedł obok Bazyliki Mariackiej i przez Rynek Główny.

Jeszcze przed rozpoczęciem marszu plac przed świątynią wypełnił się mieszkańcami. Nad zgromadzonym tłumem rozbrzmiał hejnał mariacki, który nadał wydarzeniu szczególnie podniosły charakter.

Marsz ma zakończyć się pod Wieżą Ratuszową, gdzie zaplanowano wspólną modlitwę za ofiary tragedii.

Premier i prezydent wpisali się do księgi kondolencyjnej

Przed rozpoczęciem uroczystości prezydent Karol Nawrocki oraz premier Donald Tusk złożyli podpisy w księdze kondolencyjnej poświęconej pamięci ofiar zamachu.

Na terenie Rynku Głównego widoczne są liczne patrole policji oraz funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, którzy czuwają nad bezpieczeństwem uczestników wydarzenia.

Dramat, który wstrząsnął Polską

Do tragicznych wydarzeń doszło w sobotę, 7 listopada. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego w Krakowie, a następnie otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych przechodniów.

W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Wśród poszkodowanych znalazło się także dwóch policjantów, którzy brali udział w obezwładnieniu napastnika. Sam sprawca został postrzelony podczas interwencji i trafił do szpitala. W poniedziałek nad ranem zmarł.

Śledczy dokonali również makabrycznego odkrycia w Ostrowcu Świętokrzyskim. W mieszkaniu rodziny 24-latka odnaleziono ciała jego rodziców i siostry.

Żałoba w Krakowie i w całym kraju

Po tragedii w Krakowie ogłoszono żałobę miejską, która potrwa do 11 listopada włącznie. Od niedzieli obowiązuje również żałoba narodowa wprowadzona przez prezydenta.

Poniedziałkowy Marsz Ciszy stał się jednym z najważniejszych symboli wspólnego przeżywania bólu po jednej z największych tragedii w najnowszej historii Krakowa. Tysiące mieszkańców zgromadzonych na Rynku Głównym pokazują, że miasto pozostaje zjednoczone w pamięci o ofiarach i wsparciu dla ich bliskich.

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