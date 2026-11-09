Czekali na klientów, gdy rozegrał się dramat. Agnieszka, Basia i Piotr znaleźli się na celowniku zamachowca

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-11-09 19:17

Przeżyli ale wciąż walczą! Stan krakowskich dorożkarzy, którzy zostali ranni na Rynku Głównym, po tym jak szaleniec z Ostrowca Świętokrzyskiego otworzył ogień do przypadkowych przechodniów, wciąż jest bardzo ciężki. Pojawiły się komplikacje. Lekarze znaleźli kolejne kule w ich ciałach. Agnieszka i Basia przeszły kolejne operacje, a Piotr nadal jest w śpiączce. W jego sercu tkwi kula.

Znaleźli się na pierwszej linii ognia

Krakowscy dorożkarze znaleźli się na pierwszej linii ognia zamachowca szaleńca, który zaczął strzelać do "Bogu Ducha" winnych osób, które spędzały czas na Rynku w Krakowie. Jedni zwiedzali inni pracowali. Tak jak krakowscy dorożkarze. W słoneczne sobotnie popołudnie postój dla dorożek przy Sukiennicach był pełen. Dorożkarze - twarze dobrze znane w Krakowie - siedzieli w wozach w oczekiwaniu na klientów, w momencie gdy w ich stronę posypał się grad pocisków.

Wczoraj informowaliśmy, że trzy kobiety i jeden mężczyzna zostali poważnie ranni.

- Moja ciocia Agnieszka ma urwany palce, kula także trafiła w jej udo. Kula zamachowca zasięgnęła także siostrę Agnieszki - Martę, która została trafiona w szyję. Najciężej ranna została Basia. Trzy kule utkwiły w jej ciele oraz Piotr. On cały czas jest w śpiączce – informował Super Express Eryk Nęcek, wiceprezes Stowarzyszenia Krakowskich Dorożkarzy.

Dorożkarze walczą o zdrowie i życie

Niestety poniedziałek nie tylko nie przyniósł przełomowych informacji o stanie zdrowia rannych dorożkarzy, ale dał powody do zmartwienia.

- Ciocia Agnieszka będzie musiała przejść kolejną operację. U Basi w ciele lekarze odkryli kolejną kulę, to oznacza, że została trafiona aż 4 razy. Też ma kolejny raz operowana. Piotr dalej jest w śpiączce, w jego sercu tkwi kula, a kolejna w biodrze. Jedynie ciocia Marta mogła dziś opuścić szpital. To jedyna dobra wiadomość. – przekazał pan Eryk.

Każdy może pomóc

Rannych dorożkarzy czeka długi powrót do zdrowia i do pracy. Teraz potrzebują wsparcia. Po zamachu uruchomiono działania mające wesprzeć poszkodowane siostry i ich rodziny. Największym wyzwaniem pozostaje dziś nie tylko leczenie odniesionych obrażeń, ale również powrót do normalności po traumie, która na zawsze pozostanie w pamięci świadków sobotniej tragedii.

Rannych krakowskich dorożkarzy można wesprzeć za pośrednictwem portalu zrzutka.pl.

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