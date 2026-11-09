Ranna dorożkarka przerwała milczenie. „Zobaczyłam, że nie mam palca”. Przejmujące wyznanie po tragedii na krakowskim Rynku

„Nie wiedziałyśmy, co robić”

Do tragedii doszło 7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie. Wśród rannych znalazły się dwie siostry, które pracowały przy postoju dorożek. Jedna z nich, Agnieszka Kawalec, w rozmowie z Ewą Drzyzgą wróciła pamięcią do pierwszych sekund ataku.

- Najpierw padły strzały przy ulicy Sławkowskiej, u wylotu. Po sekundzie ruszyło auto z piskiem opon w kierunku postoju dorożek. Jadąc, oddawał strzały. Widziałam, jak ludzie padają. Nie wiedziałyśmy, co mamy robić, czy mamy uciekać z tymi końmi, konie się spłoszyły, czy mamy kłaść się na ziemię. Nie wiedziałyśmy po prostu, co robić - relacjonowała.

W chwili ataku siostry zajmowały się końmi. Chaos, huk strzałów i panika sprawiły, że przez moment nie zdawały sobie sprawy z własnych obrażeń.

Przerażające odkrycie. „Zobaczyłam, że nie mam palca”

Najbardziej wstrząsające są słowa pani Agnieszki o chwili, gdy zorientowała się, że została postrzelona.

- Dopiero patrzyłam, że krew leci, zobaczyłam, że nie mam palca i z nogi po prostu ciurkiem leci krew - opowiadała.

Kobieta natychmiast próbowała ratować siebie i siostrę.

- Krzyczałam do siostry: „Uciekajmy, uciekajmy” - wspominała.

Obu kobietom udało się oddalić z miejsca tragedii. Schronienie i pierwszą pomoc znalazły w pobliskim kantorze. Siostra pani Agnieszki została trafiona w szyję. Jak wynika z relacji, pocisk uszkodził mięsień. Kobiety trafiły do różnych szpitali.

Trauma nie pozwala zasnąć

Choć od zamachu minęły już dwa dni, psychiczne skutki tragedii są dla rannych równie bolesne jak obrażenia fizyczne.

- To cały czas wraca. Jutro rozmawiam z panią psycholog, przychodzi do mnie, bo jak tylko zamknę oczy, ja to widzę. To jest taka trauma, że nie wiem, kiedy to minie - przyznała dorożkarka.

Kobieta nie kryje, że ostatni czas jest dla jej rodziny wyjątkowo ciężki. Jak ujawniła w rozmowie z Ewą Drzyzgą, jej mąż zmaga się z ciężką chorobą. Niedawno usłyszał przerażającą diagnozę o białaczce.

Rodzina przeżywa dramat razem z nimi

Ogromne emocje towarzyszyły również córce poszkodowanej dorożkarki. Oliwia Kawalec przyznała, że początkowo nie była w stanie uwierzyć w informacje płynące z Krakowa.

- Nie mogłam tego zrozumieć, nie wiedziałam, co się tak naprawdę dzieje, jaki jest stan mamy - mówiła w programie "Dzień Dobry TVN".

Zapytana o swoje największe marzenie po tych tragicznych wydarzeniach, odpowiedziała krótko i niezwykle wymownie. Chce tylko jednego: żeby jej rodzice wrócili do zdrowia i żeby koszmar, który dotknął rodzinę, jak najszybciej się skończył.

Trwa pomoc dla poszkodowanych

Środowisko krakowskich dorożkarzy nie pozostaje obojętne na los rannych kobiet. Po zamachu uruchomiono działania mające wesprzeć poszkodowane siostry i ich rodziny. Największym wyzwaniem pozostaje dziś nie tylko leczenie odniesionych obrażeń, ale również powrót do normalności po traumie, która na zawsze pozostanie w pamięci świadków sobotniej tragedii.

Zbiórkę można wesprzeć za pośrednictwem portalu zrzutka.pl.

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