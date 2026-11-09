"Ewentualni naśladowcy". W ręce służb wpadło już pięć osób. Zatrzymują po zamachu w Krakowie.

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Zatrzymania CBZC po zamachu w Krakowie. Karolina Gałecka o działaniach policji w sieci

Informacje o efektach pracy funkcjonariuszy przekazała w poniedziałek Karolina Gałecka. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiadała na pytania mediów, które dociekały, czy po sobotnich wydarzeniach policja analizuje treści publikowane w sieci pod kątem niebezpiecznych zachowań.

„CBZC i Policja prowadzą cały czas działania w sieci, nie tylko po tragedii, która wydarzyła się w Krakowie” – przekazała Gałecka.

Przedstawicielka resortu przyznała zarazem, że w dniach od soboty do poniedziałku w ręce policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wpadło pięć osób. Akcje przeprowadzono w kilku regionach Polski. Rzeczniczka MSWiA wytłumaczyła, że internetowa działalność zatrzymanych rodziła potencjalne zagrożenie.

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Naśladowcy Michała Oksińskiego w internecie. Służby sprawdzają wpisy po ataku w Krakowie

Funkcjonariusze ze zdwojoną uwagą monitorują obecnie wszelkie publikacje, które wskazują na aprobatę dla podobnych zamachów lub czerpanie z nich inspiracji.

Mundurowi przeanalizowali komentarze, których twórcy pochwalali zbrodnię dokonaną w stolicy Małopolski. Zdaniem Karoliny Gałeckiej tego typu materiały są wysoce niepokojące, a publikujący je internauci mogli okazać się naśladowcami Michała Oksińskiego.

– CBZC i Policja są bardzo mocno wyczuleni po ataku w Krakowie na ewentualnych naśladowców takich działań – zaznaczyła rzeczniczka MSWiA.

Michał Oksiński zaatakował na Rynku Głównym w Krakowie. Nie żyje sześć osób

Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotę na krakowskim Rynku Głównym. 24-letni Michał Oksiński staranował autem płytę rynku, po czym otworzył ogień z broni automatycznej do przechodniów. W wyniku ataku śmierć poniosło sześć osób, a kolejnych 16 odniosło obrażenia, w tym dwóch funkcjonariuszy policji. Sam napastnik również doznał ran podczas zdarzenia i zmarł w poniedziałek nad ranem w placówce medycznej.

Krakowski zamach to jednak tylko część krwawego bilansu 24-latka. Śledczy przeszukali rodzinny lokal sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie odkryli zwłoki trzech osób, rodziców oraz siostry napastnika.

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