"Chciał zabić jak najwięcej osób". Emerytowany policjant o zamachu w Krakowie

Dariusz Nowak uważa, że napastnik chciał zabić jak najwięcej osób, a jego wyposażenie i sposób działania wskazywały na zamiar przedłużania ataku.

Emerytowany policjant postuluje ponowne przeanalizowanie zabezpieczeń w centrach miast, w tym możliwości ustawienia barier i innych przeszkód.

Zwraca również uwagę na 11 sztuk broni, na które pozwolenia mieli zamachowiec i jego ojciec. Nie postuluje odbierania broni, ale uważa, że trzeba ponownie przyjrzeć się temu zagadnieniu.

Tragedia w Krakowie poruszyła również polskie gwiazdy

„Chciał zabić jak najwięcej osób”. Były policjant analizuje zamach w Krakowie

Dariusz Nowak nie ma wątpliwości, że zamachowiec na krakowskim Rynku dążył do zabicia jak największej liczby ludzi. Jak zauważa, mężczyzna miał kamizelkę i hełm, a jego sposób działania wskazywał, że chciał jak najdłużej prowadzić atak. Emerytowany policjant dopuszcza również, że napastnik liczył się z tym, że sam zginie, a być może nawet do tego dążył.

– Być może był to rodzaj amoku, szału lub nawet choroby psychicznej. Domyślamy się tego, bo przecież nie mamy wystarczającej wiedzy – zaznacza Nowak.

Były funkcjonariusz pozytywnie ocenia działania służb. Jednocześnie uważa, że po tragedii trzeba spojrzeć szerzej na system bezpieczeństwa. Jego zdaniem zagrożenie, które wcześniej pozostawało teoretyczne, teraz stało się realne.

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Bariery i zabezpieczenia w centrach miast? „Musimy się zastanowić”

Nowak wskazuje, że należy przeanalizować zarówno możliwości służb, jak i dostępne rozwiązania techniczne. Wśród pomysłów wymienia szykany i bariery, które mogłyby utrudnić wjazd samochodów do ścisłego centrum.

– W obliczu ostatnich, tragicznych wydarzeń w Krakowie musimy się zastanowić nad filozofią bezpieczeństwa jako całości, wziąć pod uwagę możliwości ludzi, możliwości techniczne, być może użycie jakichś szykan, barykad zabezpieczających wjazd do centrum – mówi.

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Emerytowany policjant ostrzega, że podobne sytuacje mogą się powtarzać. Zwraca też uwagę na to, że w przypadku krakowskiego napastnika nie było wcześniej widocznych sygnałów, które mogłyby zaalarmować otoczenie. Mężczyzna nie pozostawił – jak ocenia Nowak – śladów przygotowań ani w internecie, ani wśród sąsiadów.

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11 sztuk broni w rodzinie zamachowca. „Nie chodzi o to, by ją ludziom zabrać”

Kolejną kwestią, którą zdaniem Nowaka trzeba ponownie przeanalizować, jest dostęp do broni. Zwraca uwagę, że zarówno zamachowiec, jak i jego ojciec posiadali pozwolenia na broń. Łącznie chodziło o 11 sztuk.

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– Ja rozumiem doskonale pasję do strzelania, ale nie bardzo już rozumiem, po co taki arsenał – przyznaje były policjant.

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Zastrzega jednak, że nie chodzi o odebranie broni osobom, które posiadają ją legalnie. W Polsce jest jej coraz więcej, zarówno wśród myśliwych, jak i osób uprawiających strzelectwo sportowe. Zdaniem Nowaka tragedia w Krakowie powinna jednak skłonić do ponownego przyjrzenia się temu zagadnieniu.

– To absolutnie nie chodzi o to, by ją ludziom zabrać. Trzeba się jednak nad tym zagadnieniem ponownie zastanowić, bo teraz sytuacja się diametralnie zmieniła. Zagrożenie teoretyczne dziś stało się praktyczne – podsumowuje.