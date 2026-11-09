"Chciał zabić jak najwięcej osób". Emerytowany policjant o zamachu w Krakowie

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
Anita Leszaj
Anita Leszaj
2026-11-09 14:03

Tragedia na krakowskim Rynku powinna skłonić do ponownego przemyślenia zasad bezpieczeństwa w polskich miastach. Dariusz Nowak, emerytowany policjant, uważa, że trzeba rozważyć m.in. montaż zabezpieczeń utrudniających wjazd samochodów do centrów miast. Zwraca też uwagę na arsenał broni, który znajdował się w rękach zamachowca i jego ojca. – Zagrożenie teoretyczne dziś stało się praktyczne – ocenia.

  • Dariusz Nowak uważa, że napastnik chciał zabić jak najwięcej osób, a jego wyposażenie i sposób działania wskazywały na zamiar przedłużania ataku.
  • Emerytowany policjant postuluje ponowne przeanalizowanie zabezpieczeń w centrach miast, w tym możliwości ustawienia barier i innych przeszkód.
  • Zwraca również uwagę na 11 sztuk broni, na które pozwolenia mieli zamachowiec i jego ojciec. Nie postuluje odbierania broni, ale uważa, że trzeba ponownie przyjrzeć się temu zagadnieniu.
Tragedia w Krakowie poruszyła również polskie gwiazdy

„Chciał zabić jak najwięcej osób”. Były policjant analizuje zamach w Krakowie

Dariusz Nowak nie ma wątpliwości, że zamachowiec na krakowskim Rynku dążył do zabicia jak największej liczby ludzi. Jak zauważa, mężczyzna miał kamizelkę i hełm, a jego sposób działania wskazywał, że chciał jak najdłużej prowadzić atak. Emerytowany policjant dopuszcza również, że napastnik liczył się z tym, że sam zginie, a być może nawet do tego dążył.

– Być może był to rodzaj amoku, szału lub nawet choroby psychicznej. Domyślamy się tego, bo przecież nie mamy wystarczającej wiedzy – zaznacza Nowak.

Były funkcjonariusz pozytywnie ocenia działania służb. Jednocześnie uważa, że po tragedii trzeba spojrzeć szerzej na system bezpieczeństwa. Jego zdaniem zagrożenie, które wcześniej pozostawało teoretyczne, teraz stało się realne.

Kraków
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Bariery i zabezpieczenia w centrach miast? „Musimy się zastanowić”

Nowak wskazuje, że należy przeanalizować zarówno możliwości służb, jak i dostępne rozwiązania techniczne. Wśród pomysłów wymienia szykany i bariery, które mogłyby utrudnić wjazd samochodów do ścisłego centrum.

– W obliczu ostatnich, tragicznych wydarzeń w Krakowie musimy się zastanowić nad filozofią bezpieczeństwa jako całości, wziąć pod uwagę możliwości ludzi, możliwości techniczne, być może użycie jakichś szykan, barykad zabezpieczających wjazd do centrum – mówi.

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Emerytowany policjant ostrzega, że podobne sytuacje mogą się powtarzać. Zwraca też uwagę na to, że w przypadku krakowskiego napastnika nie było wcześniej widocznych sygnałów, które mogłyby zaalarmować otoczenie. Mężczyzna nie pozostawił – jak ocenia Nowak – śladów przygotowań ani w internecie, ani wśród sąsiadów.

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11 sztuk broni w rodzinie zamachowca. „Nie chodzi o to, by ją ludziom zabrać”

Kolejną kwestią, którą zdaniem Nowaka trzeba ponownie przeanalizować, jest dostęp do broni. Zwraca uwagę, że zarówno zamachowiec, jak i jego ojciec posiadali pozwolenia na broń. Łącznie chodziło o 11 sztuk.

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– Ja rozumiem doskonale pasję do strzelania, ale nie bardzo już rozumiem, po co taki arsenał – przyznaje były policjant.

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Zastrzega jednak, że nie chodzi o odebranie broni osobom, które posiadają ją legalnie. W Polsce jest jej coraz więcej, zarówno wśród myśliwych, jak i osób uprawiających strzelectwo sportowe. Zdaniem Nowaka tragedia w Krakowie powinna jednak skłonić do ponownego przyjrzenia się temu zagadnieniu.

– To absolutnie nie chodzi o to, by ją ludziom zabrać. Trzeba się jednak nad tym zagadnieniem ponownie zastanowić, bo teraz sytuacja się diametralnie zmieniła. Zagrożenie teoretyczne dziś stało się praktyczne – podsumowuje.

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