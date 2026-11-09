Wiadomo, kim była kolejna ofiara zamachowca z Krakowa. Znali go bywalcy Rynku Głównego. "Był porządnym i uczciwym człowiekiem"

Kraków wciąż opłakuje ofiary

Do tragedii doszło w sobotę, 7 listopada, na Rynku Głównym w Krakowie. Według dotychczasowych ustaleń 24-letni Michał Oksiński oddał strzały do znajdujących się w centrum miasta ludzi. W wyniku ataku zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych, m.in. policjanci biorący udział w akcji, dorożkarki pracujące na Rynku i przypadkowe osoby. W jego mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała kolejnych trzech osób - rodziców i siostry napastnika

Sprawca został ranny podczas policyjnej akcji zatrzymania. Michał Oksiński trafił do szpitala. W nocy z niedzieli na poniedziałek 24-latek zmarł.

Robert był znaną postacią w okolicy Rynku. "Znaliśmy go przeszło 20 lat"

Jedną z ofiar okazał się Robert K., mieszkaniec Nowej Huty. Mężczyzna był dobrze znany wśród osób, które pracowały na Rynku Głównym. Został postrzelony pod sklepem ZARA, był reanimowany, do szpitala zabrał go helikopter, jednak lekarzom nie udało się uratować jego życia.

- Zginął nasz kolega - mówi "Super Expressowi" Stanisława Gzyl, założycielka Stowarzyszenia Kupców Prowadzących Handel Obwoźny w Centrum Krakowa. - Roberta znaliśmy przeszło 20 lat. Szczęście mu nie dopisało, pochodził ze Śląska, nie utrzymywał kontaktu z rodziną, mieszkał z kolegami.

Jak dodaje pani Stanisława, mężczyzna wcześniej mieszkał za granicą, miał poważny wypadek, po którym przeszedł trepanację czaszki.

- Nie wypytywaliśmy go o szczegóły. Pomagał nam w pracy, rozpakował lub przestawił wózek, przynosił obiady, przypilnował stoiska - mówi Stanisława Gzyl. - Był porządnym i uczciwym człowiekiem.

"Robert nie zdążył"

Feralnego dnia Robert stał w innym miejscu na Rynku.

- Przyszedł po 15:00, podszedł pod Zarę spytać Adama, o której kończy, bo chciał mu pomóc złożyć wózek - relacjonuje pani Stanisława. - Wtedy pojawił się zamachowiec. Zatrzymał się koło sklepu i oddał całą serię strzałów. Adamowi udało się wbiec do sklepu, Robert nie zdążył... - dodaje.

Śledczy badają wszystkie wątki

Równolegle z dochodzeniem dotyczącym samego zamachu prowadzone są czynności związane z odkryciem dokonanym w Ostrowcu Świętokrzyskim. W mieszkaniu 24-latka znaleziono ciała jego rodziców i siostry.

Prokuratura oraz policja ustalają okoliczności ich śmierci, a także sprawdzają, czy wydarzenia te miały związek z późniejszym atakiem w Krakowie.

Miasto pogrążone w żałobie i strachu

W kolejnych dniach po tragedii mieszkańcy Krakowa oddają hołd ofiarom. W miejscu tragicznych wydarzeń pojawiają się znicze i kwiaty. W powietrzu unosi się smutek i strach.

- 35 lat stoję na Rynku, sprzedaję pamiątki. Zawsze tu było bezpiecznie - mówi pani Jadwiga pracująca na Rynku Głównym. - Teraz po raz pierwszy boimy się iść do pracy. Ale wiemy, że trzeba wrócić - dodaje.