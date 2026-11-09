Miał użyć broni z tłumikiem do zabicia najbliższych! Szokujące ustalenia po zamachu w Krakowie

Nowe ustalenia Radia Eska po zamachu w Krakowie

Śledczy sprawdzają, czym pasjonował się 24-letni zamachowiec i jakie przedmioty gromadził w swoim otoczeniu. Z nieoficjalnych informacji zdobytych przez Radio Eska wynika, że Michał Oksiński wykazywał zainteresowanie militariami oraz sprawcami głośnych zamachów i samymi atakami.

Dziennikarz Radia Eska Dawid Bąk poinformował, że dowody na tego typu fascynacje zabezpieczono podczas sprawdzania pokoju mężczyzny, jego komputera i poczty elektronicznej. W mieszkaniu 24-latka w Ostrowcu Świętokrzyskim funkcjonariusze natrafili między innymi na fotografię kobiety odpowiedzialnej za przeprowadzenie jednego z głośnych ataków na terenie Stanów Zjednoczonych.

Prowadzący postępowanie funkcjonariusze nieustannie analizują zebrane tropy, aby poznać prawdziwe motywy działania sprawcy i przyczyny całej tragedii.

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Zabójstwo rodziny w Ostrowcu Świętokrzyskim. Michał Oksiński miał użyć tłumika

Dziennikarze Radia Eska zdobyli także nieoficjalne informacje na temat broni użytej podczas zbrodni w Ostrowcu Świętokrzyskim. Z tych ustaleń wynika, że Michał Oksiński mógł zamordować młodszą siostrę oraz rodziców z broni z zamontowanym tłumikiem. Sam tłumik śledczy mieli odnaleźć w bagażniku auta, którym 24-latek jeździł później po Krakowie.

Dotychczasowe komunikaty prokuratury potwierdzają, że na głowach rodziców oraz młodszej siostry napastnika ujawniono po dwie śmiertelne rany postrzałowe. Dla śledztwa niezwykle istotne będą rezultaty kolejnych zleconych analiz, które pozwolą określić precyzyjny czas zgonu trzech członków rodziny 24-latka. Wiedza ta pomoże w dokładnym zrekonstruowaniu wydarzeń poprzedzających sobotni zamach w Krakowie.

Sekcje zwłok ofiar strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie

W Krakowie prowadzone są obecnie badania sekcyjne osób zamordowanych podczas ataku. W przypadku sześciu ofiar śmiertelnych strzelaniny na Rynku Głównym czynności te mogą zakończyć się dopiero we wtorek, 10 listopada. Jednocześnie dobiegają końca sekcje zwłok bliskich sprawcy, których ciała odkryto wcześniej w Ostrowcu Świętokrzyskim, co ma ułatwić śledczym pełne odtworzenie przebiegu zbrodni.

Strzelanina na krakowskim Rynku. Michał Oksiński zabił sześć osób

Wstrząsające sceny rozegrały się w sobotę, 7 listopada, krótko po godzinie 15. To właśnie wtedy 24-letni Michał Oksiński wjechał autem na płytę krakowskiego Rynku Głównego od ulicy Szczepańskiej i zaczął strzelać z karabinka do przypadkowych przechodniów.

Wśród zgromadzonych tam osób natychmiast wybuchła panika, a przerażeni przechodnie zaczęli uciekać do okolicznych lokali oraz bram kamienic. W pierwszej fazie strzelaniny sprawca postrzelił cztery osoby, a jedną z pierwszych śmiertelnych ofiar zamachowca okazała się Izabela W.

Ostateczny bilans tego zamachu to sześć ofiar śmiertelnych oraz 15 rannych osób. W gronie poszkodowanych znalazło się dwóch interweniujących policjantów, którzy zatrzymali uzbrojonego napastnika i przypłacili tę akcję ciężkimi obrażeniami ciała.

Podczas zdarzenia obrażenia odniósł także sam 24-letni agresor. Mężczyznę przetransportowano do szpitala, jednak zmarł on po upływie kilkudziesięciu godzin od momentu przeprowadzenia ataku.

Organy ścigania wciąż pracują nad odtworzeniem tego, co działo się w ostatnich godzinach przed krakowskim atakiem. Zebrane informacje o pasjach sprawcy, zabójstwie jego rodziny i zabezpieczonych dowodach rzeczowych mogą mieć kluczowe znaczenie dla zrozumienia motywacji stojącej za jedną z najbardziej wstrząsających zbrodni ostatnich dni.