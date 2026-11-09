Prezydent odznaczył bohaterów z Krakowa. Policjanci, którzy zatrzymali zamachowca, otrzymają wysokie odznaczenia

Najwyższe wyróżnienie za odwagę

O decyzji głowy państwa poinformował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Jak przekazał, prezydent Karol Nawrocki postanowił nadać starszym posterunkowym Jakubowi Kulikowi i Arturowi Morańskiemu Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski.

Odznaczenia mają być wyrazem uznania za wybitne zasługi na rzecz zapewniania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz za wyjątkową ofiarność i odwagę podczas służby.

– Bohaterska postawa policjantów, którzy z narażeniem własnego życia powstrzymali napastnika, budzi podziw i zasługuje na najwyższe wyrazy uznania – podkreślił Bartosz Grodecki we wpisie opublikowanym w serwisie X.

Powstrzymali zamachowca mimo śmiertelnego zagrożenia

To właśnie Jakub Kulik i Artur Morański jako pierwsi podjęli interwencję wobec sprawcy sobotniego zamachu w Krakowie. Funkcjonariusze weszli w bezpośrednią konfrontację z uzbrojonym napastnikiem, narażając własne życie, by ochronić przypadkowych ludzi znajdujących się w pobliżu.

Podczas wymiany ognia obaj policjanci zostali ciężko ranni. Trafili do szpitala w stanie krytycznym i przez kilka dni pozostawali w śpiączce. Z najnowszych informacji wynika jednak, że funkcjonariusze zostali już wybudzeni. Zapowiedziano również, że prezydent odwiedzi jednego z nich w szpitalu.

Kim jest Jakub Kulik?

24-letni starszy posterunkowy Jakub Kulik pochodzi z Bielska-Białej. Zanim założył policyjny mundur, służył w 18. Bielskim Batalionie Powietrznodesantowym. Po zakończeniu służby wojskowej wstąpił do policji.

Obecnie pełni służbę w ogniwie wywiadowczo-patrolowym I Komisariatu Policji w Krakowie, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo na terenie Starego Miasta. Kulik od około dziesięciu lat działa także jako druh Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach. Prywatnie jest mężem i ojcem.

Artur Morański od niedawna służył w Krakowie

Starszy posterunkowy Artur Morański ma 27 lat i pochodzi z Powroźnika w gminie Muszyna. W szeregi policji wstąpił w 2024 roku. Początkowo pełnił służbę w VII Komisariacie Policji obejmującym teren Nowej Huty, a od czerwca został przeniesiony do I Komisariatu w Krakowie.

Przed rozpoczęciem policyjnej kariery przez pięć lat grał w piłkę nożną w lokalnym klubie sportowym. Przez wiele lat był także lektorem w rodzinnym kościele. Morański jest żonaty.

Symbol odwagi po krakowskiej tragedii

Decyzja o przyznaniu jednych z najwyższych państwowych odznaczeń pokazuje, jak ogromne znaczenie miała postawa obu funkcjonariuszy podczas tragicznych wydarzeń w Krakowie. Dzięki ich zdecydowanej interwencji udało się zatrzymać zamachowca i zapobiec jeszcze większej liczbie ofiar.

Dla wielu Polaków Jakub Kulik i Artur Morański stali się symbolem odwagi, poświęcenia i służby drugiemu człowiekowi, nawet w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa.

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