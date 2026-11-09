Zamachowiec uderzył w samochód druha Tomka. Jak się czuje ranny strażak?

Jechał na zajęcia dla młodych strażaków

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w sobotę przed zatrzymaniem sprawcy zamachu na ul. Dietla w Krakowie. Jak podaje kr24.pl, Tomek wraz z druhną Kingą jechał do remizy, gdzie mieli poprowadzić zajęcia dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Podróż została jednak brutalnie przerwana. Biały Opel prowadzony przez strażaka został staranowany przez Subaru, za którego kierownicą siedział późniejszy sprawca zamachu. W wyniku zderzenia druh doznał bardzo ciężkich obrażeń.

Wsparcie płynie z całej strażackiej Polski

O stanie poszkodowanego poinformowali druhowie z OSP Olszowice. W emocjonalnym wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych podkreślili, że tym razem to jeden z nich potrzebuje pomocy.

- Na co dzień to my, strażacy, ruszamy na pomoc innym. Dziś to jeden z nas potrzebuje całej siły, wsparcia, modlitwy i dobrych myśli, jakie możemy mu przekazać - poinformowali strażacy.

Koledzy z jednostki zapewnili również Tomka, że czekają na jego powrót do remizy i wspólnej służby.

Dobra wiadomość po tragedii

Wśród napływających informacji pojawiła się także wiadomość, na którą czekali bliscy i przyjaciele poszkodowanego. Jak przekazuje kr24.pl, życiu strażaka nie zagraża już niebezpieczeństwo.

To jednak nie oznacza końca walki o zdrowie. Strażacy podkreślają, że przed Tomkiem nadal długie leczenie i powrót do sprawności. Jednocześnie zaapelowali o uszanowanie prywatności jego oraz jego rodziny i powstrzymanie się od spekulacji na temat szczegółów dotyczących stanu zdrowia.

„Masz za sobą całą strażacką rodzinę”

Pod wpisem OSP Olszowice pojawiły się setki komentarzy ze słowami wsparcia i życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia. Druhowie dziękują za okazywaną solidarność oraz modlitwy kierowane w intencji ich kolegi.

- Pamiętaj, że w Olszowicach masz za sobą całą strażacką rodzinę - napisali strażacy.

Historia Tomka poruszyła wielu mieszkańców Małopolski. Strażak, który jechał uczyć młodzież zasad służby i ratowania życia, sam stał się ofiarą tragicznych wydarzeń, które wstrząsnęły Krakowem. Dziś cała strażacka społeczność trzyma kciuki za jego pełny powrót do zdrowia.

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