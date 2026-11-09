Marsz Ciszy przeszedł przez Kraków. Wzruszający finał pod Wieżą Ratuszową

Przeszli przez miasto w milczeniu

Marsz Ciszy rozpoczął się wieczorem w centrum Krakowa. Wśród uczestników znaleźli się mieszkańcy miasta, rodziny ofiar, a także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. W pochodzie szli m.in. premier Donald Tusk, prezydent Karol Nawrocki, prezydent Krakowa Łukasz Gibała oraz metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś.

Uczestnicy przeszli przez Rynek Główny w całkowitym skupieniu, oddając hołd sześciu osobom zamordowanym podczas sobotniego ataku.

"Sound of Silence" wybrzmiał pod Wieżą Ratuszową

Najbardziej poruszający moment nastąpił po zakończeniu marszu pod Wieżą Ratuszową. Wśród zgromadzonych rozbrzmiał legendarny utwór „Sound of Silence”, którego słowa i wymowa od lat kojarzą się z zadumą, stratą i refleksją.

Na krakowskim Rynku zapanowała absolutna cisza. Tysiące osób w skupieniu wysłuchały utworu, tworząc niezwykle podniosłą atmosferę.

Kardynał Ryś zaprosił do wspólnej modlitwy

Po zakończeniu muzycznego hołdu głos zabrał kardynał Grzegorz Ryś.

– Przeszliśmy całą tę drogę w ciszy. Modlitwa nie powinna być przegadana. Zapraszam do najprostszej modlitwy, którą wszyscy znamy – powiedział metropolita krakowski.

Chwilę później tysiące zgromadzonych osób wspólnie odmówiły modlitwę „Ojcze Nasz”, powierzając pamięci ofiar tragedii oraz ich najbliższych.

Podziękowania od prezydenta Krakowa

Po zakończeniu modlitwy do uczestników zwrócił się prezydent Krakowa Łukasz Gibała. Samorządowiec podziękował wszystkim, którzy przyszli na Marsz Ciszy, aby wspólnie uczcić pamięć ofiar i okazać solidarność z ich rodzinami.

Wydarzenie zakończyło się w atmosferze skupienia i zadumy. Dla wielu mieszkańców był to symboliczny moment wspólnego przeżywania bólu po tragedii, która 7 listopada wstrząsnęła Krakowem i całą Polską.

Kraków wciąż pogrążony w żałobie

Przypomnijmy, że w sobotę 24-letni napastnik wjechał samochodem na Rynek Główny, a następnie otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych przechodniów. W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Wśród poszkodowanych znaleźli się także policjanci, którzy brali udział w obezwładnieniu sprawcy.

W Krakowie obowiązuje żałoba do 11 listopada. Marsz Ciszy był jednym z najważniejszych wydarzeń upamiętniających ofiary tej bezprecedensowej tragedii.