Lekarz oddał swój płaszcz rannemu policjantowi. Wzruszający gest podczas dramatycznej akcji ratunkowej

Najpierw ratowali życie, potem przyszła refleksja

W sobotę, 7 listopada, profesor Michał Pędziwiatr i doktor Mateusz Wierdak znaleźli się w samym centrum dramatycznych wydarzeń, które rozegrały się po zamachu na krakowskim rynku. Obaj chirurdzy przebywali z rodzinami w restauracji, gdy usłyszeli odgłosy strzałów.

Jak wspominał później w programie „Dzień Dobry TVN” dr Mateusz Wierdak, początkowo nikt nie przypuszczał, że w sercu Krakowa mogło dojść do zamachu.

– Słyszeliśmy tylko huki. Nikt nie spodziewał się, że w Krakowie może być zamach i taka strzelanina. Pierwszy raz słyszałem takie odgłosy – relacjonował lekarz.

Gdy chirurdzy dotarli do rannych, nie mieli czasu na analizowanie sytuacji. Liczyła się każda sekunda.

Płaszcz zamiast koca

Jednym z poszkodowanych był policjant Jakub Kulik, który podczas zatrzymania zamachowca odniósł ciężkie obrażenia. Aby udzielić mu pomocy, lekarze musieli rozciąć i zdjąć część odzieży. Pojawił się jednak kolejny problem: wychłodzenie organizmu.

Na miejscu nie było ani koców termicznych, ani innych materiałów, które mogłyby posłużyć do ogrzania rannego funkcjonariusza.

O tym, co wydarzyło się później, opowiedział prof. Michał Pędziwiatr.

– Z jednej strony musieliśmy ocenić, jakie obrażenia mają ci poszkodowani, więc trzeba ich było rozebrać. Ale z drugiej strony, jak już to zrobiliśmy, to trzeba ich było ogrzać, a ponieważ nie mieliśmy w otoczeniu nic, co można byłoby wykorzystać, no to Mateusz przytomnie, można byłoby powiedzieć, szarmancko, ofiarował swój płaszcz – mówił w rozmowie z Ewą Drzyzgą.

To właśnie płaszcz dr. Wierdaka stał się prowizorycznym okryciem dla rannego policjanta.

„To on jest bohaterem”

Lekarz nie ukrywa, że szczególnie poruszył go los funkcjonariusza, który brał udział w obezwładnianiu sprawcy.

– Mam wielką nadzieję, że ten policjant przeżyje, bo to on jest bohaterem – podkreślał dr Wierdak na antenie „Dzień Dobry TVN”.

Podczas rozmowy z Ewą Drzyzgą chirurg został zapytany również o swój płaszcz. Jak się okazało, po akcji ratunkowej był całkowicie przesiąknięty krwią.

– Był cały zakrwawiony. Moja żona go wyprała, ale raczej nie będę już w nim chodził. Mam taki plan, żeby przekazać go jako pamiątkę tego wydarzenia – wyznał lekarz.

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