5-letnie dziecko zostawiło list na rynku. Piękna laurka i poruszające słowa! Tak wygląda Kraków z rana po marszu

Marsz milczenia w Krakowie, który zgromadził na rynku tysiące osób, odbył się 9 listopada 2026 roku. Wraz z mieszkańcami oraz turystami pojawili się między innymi prezydent Polski Karol Nawrocki, premier RP Donald Tusk oraz prezydent Krakowa Łukasza Gibała, którzy ponad politycznymi podziałami, w milczeniu, maszerowali przez miejsca tragicznych wydarzeń. Dokładnie 7 listopada Michał O., 24-letni mieszkaniec województwa świętokrzyskiego, wjechał na rynek samochodem i otworzył ogień do zgromadzonych na rynku ludzi. W wyniku jego działań śmierć poniosło sześć osób, a kilkanaście innych zostało rannych. Napastnik ostatecznie zmarł w szpitalu z powodu odniesionych obrażeń. Dalszemu rozlewowi krwi zapobiegli bohaterscy policjanci: starszy posterunkowy Jakub Kulik oraz starszy posterunkowy Artur Morański, którzy z narażeniem zdrowia i życia rzucili się do walki z uzbrojonym po zęby agresorem. I starcie to wygrali. To właśnie pamięć o bohaterach najgłośniej wybrzmiewała podczas marszu, modlitwy o ich szybki powrót do pełni sił, lecz także hołd ofiarom.

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Zanim jeszcze marsz ruszył, prezydent Karol Nawrocki odwiedził rannych policjantów w szpitalu. Podjął również decyzję o odznaczeniach: nadano im Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski. Podczas samego wydarzenia przebijały się przede wszystkim wielkie emocje, widoczne na twarzach zgromadzonych mieszkańców miasta oraz turystów. Były łzy, ogromne smutek, lecz także zaduma i nadzieja, że już nigdy coś tak strasznego, tragicznego w skutkach, nie będzie miało miejsca.

Mieszkańcy mówią wprost, że zamach zmieni to miasto nieodwracalnie, ale Kraków wyjdzie z tego silniejszy. - Nadal będziemy tu przychodzić, nadal będziemy cieszyć się pięknem Krakowa, ale pamięć o bohaterach tych dni nigdy nie zgaśnie - podkreślali. To właśnie o twarzach i nazwiskach tych, którzy ratowali poszkodowanych i dzięki którym bilans ofiar nie jest większy, powinniśmy pamiętać.

Reporter "Super Expressu" pojawił się na rynku z rana dzień po marszu milczenia, we wtorek, 10 listopada 2026 roku. Poznajcie szczegóły.

Zaduma nad zniczami, listy dla bohaterów i czarno-białe zdjęcia ofiar na rynku w Krakowie

O godzinie 9:00 hejnału mariackiego słuchali pierwsi odwiedzający. Mieszkańcy oraz turyści zapalali kolejne znicze w kilku kluczowych miejscach na rynku. Pojawiły się też czarno-białe zdjęcia ofiar, kwiaty, polskie flagi, oraz listy dla bohaterów. Jeden z nich, wraz z kolorową laurką, stworzyło 5-letnie dziecko.

- Thank you for making me feel safe. Dziękuję, że czuję się przy was bezpiecznie - wybrzmiało z obrazka, w dwóch językach, podpisane: "Louise, 5 lat".

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I choć życie powoli wraca na rynek w Krakowie, to nie da się nie zauważyć pewnej zmiany: jest ciszej, spokojniej niż zwykle. Ludzie w szacunku spacerują uliczkami, zatrzymują się przy miejscach pamięci, wciąż z niedowierzaniem obserwując i słuchając o tym, co się stało. W międzyczasie prokuratura prowadzi swoje śledztwo, mające na celu wyjaśnić szczegółowe okoliczności zdarzenia, motywację sprawcy oraz jego ewentualne powiązania. O sprawie będziemy Państwa informować na bieżąco.

Galeria zdjęć: 5-letnie dziecko zostawiło list na rynku. Piękna laurka i poruszające słowa! Tak wygląda Kraków z rana po marszu

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