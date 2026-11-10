Łukasz Gibała przekazał nowe informacje o rannych w Krakowie policjantach

We wtorek, 10 listopada, prezydent Krakowa Łukasz Gibała przekazał w rozmowie z Wirtualną Polską wyczekiwane od soboty przez bliskich oraz tysiące Polaków wieści. Starsi posterunkowi Artur Morański i Jakub Kulik powoli wracają do zdrowia po tym, jak odnieśli ciężkie rany postrzałowe w trakcie niebezpiecznej akcji w stolicy Małopolski. Obaj funkcjonariusze cały czas pozostają pod opieką lekarzy w szpitalach, ale ich kondycja uległa znaczącej poprawie.

W miniony weekend położenie rannych wydawało się skrajnie trudne. W sobotę, 7 listopada, dwaj młodzi mundurowi próbowali powstrzymać uzbrojonego sprawcę, który zaczął strzelać do przechodniów na krakowskim Rynku Głównym. Wywiązała się strzelanina, w wyniku której obaj policjanci doznali bardzo poważnych obrażeń. Natychmiast przewieziono ich na oddziały szpitalne, a personel medyczny rozpoczął batalię o uratowanie im życia.

„W sobotę bardzo się bałem. Stan obu był ciężki i to było bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia i dla życia” – przyznał Łukasz Gibała.

Postrzeleni policjanci Artur Morański i Jakub Kulik zostali wybudzeni ze śpiączki

Obecnie prognozy dotyczące poszkodowanych napawają znacznie większym optymizmem. Jak poinformował włodarz stolicy Małopolski, kondycja zdrowotna obu stróżów prawa uległa wyraźnej poprawie. W jego ocenie najbardziej kryzysowy moment funkcjonariusze mają już prawdopodobnie za sobą.

„Myślę, że już są na najlepszej ścieżce do tego, żeby wrócić do pełni sił. Są przy nich rodziny, więc jestem optymistą” – powiedział Gibała.

Lekarze wybudzili już ze śpiączki zarówno Jakuba Kulika, jak i Artura Morańskiego. Obaj poszkodowani muszą jednak pozostać na oddziałach szpitalnych i kontynuować terapię. Na ten moment trudno określić, kiedy dokładnie policjanci opuszczą placówki medyczne i powrócą do codziennego funkcjonowania.

Losy postrzelonych mundurowych wywołały ogromne poruszenie w całym kraju. Wyjątkowo wzruszający okazał się moment, w którym Artur Morański wypowiedział pierwsze słowa po odzyskaniu przytomności. Według relacji rodziny, ciężko ranny policjant w pierwszej kolejności dopytywał o stan swojego partnera z patrolu, z którym wspólnie brał udział w tej dramatycznej akcji.

Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie. Łukasz Gibała ocenia czas reakcji służb

Włodarz miasta skomentował również wątpliwości dotyczące gotowości formacji mundurowych oraz szybkości ich działania, które zaczęły pojawiać się po sobotnim dramacie. Część obserwatorów podnosiła kwestię, że w ścisłym centrum Krakowa mogło brakować patroli policyjnych.

Tego typu sugestie spotykają się ze stanowczym sprzeciwem Łukasza Gibały. Samorządowiec zaznaczył, że podległe miastu i państwu formacje zadziałały natychmiastowo.

„Straż miejska pojawiła się jako pierwsza po dwóch minutach, a policja po trzech minutach od zdarzenia” – poinformował.

W opinii prezydenta mundurowi zachowali się w tej sytuacji wręcz modelowo. Zauważył on jednak pewne bariery, które utrudniły zadanie strażnikom miejskim. Mimo że to właśnie oni jako pierwsi znaleźli się na miejscu i podjęli pościg za sprawcą, brak broni palnej na wyposażeniu uniemożliwił im nawiązanie z zamachowcem bezpośredniej walki.

Krakowski samorządowiec odrzucił jednocześnie krytykę wskazującą na rzekome braki sprzętowe w polskiej policji. Zaznaczył jednak, że należy zastanowić się nad lepszym wyposażeniem strażników miejskich.

Mieszkańcy rodzinnej miejscowości Jakuba Kulika cały czas okazują mu wsparcie.

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Artur Morański i Jakub Kulik zostaną Honorowymi Obywatelami Krakowa?

Władze stolicy Małopolski zamierzają oficjalnie docenić postawę i bohaterstwo zranionych stróżów prawa. Do Rady Miasta trafił już pilny wniosek prezydenta Łukasza Gibały o przyznanie tytułów Honorowych Obywateli Krakowa dla Artura Morańskiego oraz Jakuba Kulika.

Na tym plany magistratu się jednak nie kończą. Urzędnicy chcą uhonorować także funkcjonariuszy straży miejskiej oraz świadków udzielających pomocy poszkodowanym w trakcie sobotnich wydarzeń. Dla tych osób przygotowano specjalne odznaki honorowe, a także gratyfikacje finansowe.

Wsparcie dla bohaterów z Krakowa okazują również przedsiębiorcy oraz zwykli obywatele. Na internetowych zbiórkach dedykowanych postrzelonym mundurowym udało się już zgromadzić kilka milionów złotych. Łukasz Gibała dodał ponadto, że odbył rozmowy z szefem rządu Donaldem Tuskiem oraz minister Agnieszką Dziemianowicz-Bąk, którzy zapewnili o gotowości do udzielenia pomocy rannym.