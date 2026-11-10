Rosyjski ślad w zamachu w Krakowie? Prokuratura sprawdza, kto mógł inspirować 24-latka

Czy Michał Oksiński (†24 l.), który w sobotę, 7 listopada, dokonał krwawego zamachu na Rynku Głównym w Krakowie, rzeczywiście działał sam? A może ktoś pomagał mu w przygotowaniu zbrodni lub nakłonił go do ataku? Śledczy próbują rozwikłać jedną z największych zagadek tragedii, w której życie straciło sześć osób. Pod lupę trafił również potencjalny wątek rosyjski. Prokuratura nie wyklucza, że inspiracja mogła pochodzić z zewnątrz, choć na razie nie ma potwierdzenia udziału obcych służb.

– Każdy wątek będziemy badać, również rosyjski – powiedział prokurator Eryk Stasielak, naczelnik krakowskiego wydziału Prokuratury Krajowej.

Śmierć Michała Oksińskiego nie zakończyła śledztwa dotyczącego jednej z najtragiczniejszych strzelanin w Polsce. 24-latek zmarł w poniedziałek, 9 listopada, w krakowskim szpitalu, gdzie trafił po wymianie ognia z policjantami. Teraz śledczy koncentrują się na ustaleniu, co pchnęło młodego mężczyznę do dokonania masakry.

Najważniejsze pytanie brzmi: czy Oksiński zaplanował wszystko samodzielnie, czy ktoś pomagał mu lub wpływał na jego decyzje?

– Głównym kierunkiem tego śledztwa jest ustalenie tego, czy ktoś temu sprawcy pomagał i czy ktoś go inspirował. Ta inspiracja mogła nadejść z różnej strony, więc nie eliminujemy z góry żadnej możliwości – wyjaśnił prokurator Eryk Stasielak.

Prokuratura potwierdziła, że jednym z badanych scenariuszy jest możliwość rosyjskiej inspiracji zamachu. Nie oznacza to jednak, że śledczy znaleźli dowody na powiązania sprawcy z Rosją. Na obecnym etapie analizowane są różne hipotezy.

Znicze przed blokiem. Tu mieszkała rodzina zamachowca z Krakowa:

9

Minister Żurek mówi o „matrioszkach”. Niepokojący scenariusz

Do sprawy odniósł się również minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. W rozmowie na antenie Radia ZET został zapytany o możliwość rosyjskich działań hybrydowych.

Minister przyznał, że takiego scenariusza dotychczas nie wykluczono. Dodał, że służby dysponują informacjami wymagającymi dalszego sprawdzenia, ale na ujawnienie szczegółów jest jeszcze za wcześnie.

Żurek nawiązał również do mechanizmów wykorzystywanych przez służby specjalne. Wspomniał o tak zwanych „matrioszkach”, czyli osobach, które mogą podlegać cudzym wpływom, nie zdając sobie z tego sprawy.

– Ktoś, kto czytał Suworowa „Akwarium”, wie, co to znaczy matrioszka – powiedział minister.

Jednocześnie zastrzegł, że nie chce przesądzać o udziale rosyjskich służb. Podkreślił konieczność zweryfikowania wszystkich informacji i zdementował pojawiające się w przestrzeni publicznej sensacyjne spekulacje.

Cztery telefony, symbole i tajemnicze kontakty. Śledczy badają przeszłość Oksińskiego

Jednym z kluczowych elementów postępowania jest analiza urządzeń elektronicznych należących do zamachowca. W samochodzie 24-latka zabezpieczono cztery telefony komórkowe. Śledczy próbują uzyskać dostęp do zapisanych na nich danych.

Badane są również materiały znalezione w mieszkaniu sprawcy, jego kontakty i aktywność w internecie. Prokuratura chce ustalić, czy mężczyzna utrzymywał relacje z osobami, które mogły wpłynąć na jego działania.

Waldemar Żurek ujawnił, że wśród zabezpieczonych przedmiotów znalazły się także symbole i emblematy wymagające analizy specjalistów.

We wtorek, 10 listopada, minister potwierdził w Radiu Kraków kolejny istotny trop. Jak przekazał, analiza komputera Oksińskiego wykazała zainteresowanie stronami dotyczącymi Andersa Breivika, sprawcy masakry w Norwegii w 2011 roku. Śledczy badają więc również możliwe inspiracje skrajnie prawicowym ekstremizmem.

Na razie nie wiadomo, czy zainteresowania 24-latka miały bezpośredni wpływ na jego decyzję o przeprowadzeniu zamachu.

Przed zamachem miał zamordować własną rodzinę. Dziewięć osób nie żyje

Śledztwo obejmuje nie tylko strzelaninę na krakowskim Rynku Głównym. Prokuratura ustaliła, że wcześniej, w nocy z piątku na sobotę lub w sobotę rano, Oksiński miał zastrzelić swoich rodziców i 21-letnią siostrę w rodzinnym mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W lokalu odnaleziono ciała trzech osób oraz siedem sztuk broni palnej.

Następnie 24-latek udał się do Krakowa, gdzie otworzył ogień do przypadkowych osób. Zabił sześć osób i ranił kilkanaście kolejnych, w tym dwóch policjantów, którzy podjęli interwencję.

Sprawca został obezwładniony przez funkcjonariuszy i przewieziony do szpitala. Zmarł 9 listopada, zanim prokuratura zdążyła przedstawić mu zarzuty.

Śledczy nadal próbują odtworzyć jego ostatnie godziny, ustalić motyw zbrodni oraz sprawdzić, czy ktoś wiedział o planowanym ataku lub w jakikolwiek sposób pomógł w jego przygotowaniu