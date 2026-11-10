Rodzina Koralów i Bartosz Gibała wspierają rannych policjantów z Krakowa

Dramatyczne wydarzenia z soboty, 7 listopada, które rozegrały się na Rynku Głównym w Krakowie, poruszyły cały kraj. Z błyskawicznym wsparciem dla poszkodowanych mundurowych pospieszyli między innymi członkowie jednej z najbardziej znanych polskich rodzin przedsiębiorców.

W gronie wpłacających znaleźli się reprezentanci rodziny Koralów, stojącej za słynną marką lodów, a przekazane przez nich sumy są imponujące. Po 200 tys. zł wpłacili Iza Koral oraz Michał Koral. Z kolei Monika Koral-Urbańczyk, będąca córką współzałożyciela rodzinnej firmy Józefa Korala, dołożyła do puli kolejne 100 tys. zł.

W sumie przelewy sygnowane nazwiskiem Koralów zamknęły się w kwocie sięgającej aż pół miliona złotych, co stanowi jeden z najbardziej wyrazistych gestów finansowej pomocy dla poszkodowanych stróżów prawa.

Wielką hojnością wykazał się także przedsiębiorca Bartosz Gibała. Brat prezydenta Krakowa Łukasza Gibały zasilił konto zbiórki kwotą 200 tys. zł.

Krzysztof Stanowski zorganizował zbiórkę dla policjantów. Zebrano miliony złotych

Inicjatorem akcji pomocowej jest twórca Kanału Zero Krzysztof Stanowski, który bezpośrednio po sobotnim dramacie założył na serwisie Zrzutka.pl kwestę zatytułowaną „Dla policjantów i ich rodzin”.

Pierwotny próg wyznaczono na poziomie 3 mln zł, ale ogromna mobilizacja społeczeństwa przerosła oczekiwania samych twórców inicjatywy. Zakładaną kwotę udało się zebrać już w niedzielę, 8 listopada, dlatego wkrótce zdecydowano o zwiększeniu celu do 6 mln zł.

Jak wynika ze statystyk we wtorek, po godzinie 8:00 zgromadzona suma przekroczyła już 6,9 mln zł, a wsparcia udzieliło przeszło 120 tys. darczyńców.

Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na wsparcie dla poszkodowanych mundurowych oraz ich rodzin, co pozwoli między innymi sfinansować ich leczenie, rehabilitację i powrót do pełni sił.

Jakub Kulik i Artur Morański ranni podczas zatrzymania Michała Oksińskiego

Masowa reakcja wpłacających to efekt poruszających losów dwóch młodych stróżów prawa, którzy stanęli do walki.

Kiedy w sobotę po południu 24-letni Michał Oksiński zaczął strzelać do przechodniów w śródmieściu Krakowa, próbę jego ujęcia podjęli starsi posterunkowi Jakub Kulik oraz Artur Morański, którzy odnieśli w tej akcji bardzo ciężkie obrażenia.

W trakcie strzelaniny obaj mundurowi zostali poważnie postrzeleni. Z informacji przekazanych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego wynika, że jeden z policjantów otrzymał jeden postrzał, natomiast drugi został trafiony aż trzy razy.

Hospitalizowani funkcjonariusze mają już za sobą zabiegi operacyjne i zostali wybudzeni ze stanu śpiączki. O ich kondycję zdrowotną oraz perspektywy powrotu do pełnej sprawności nieustannie martwią się zarówno najbliżsi, jak i tysiące obywateli w całym kraju.

Opublikowano nowe wideo ukazujące moment ujęcia Michała Oksińskiego oraz heroiczną postawę funkcjonariuszy.

Tragiczny zamach w Krakowie. Polacy solidarni z rannymi funkcjonariuszami

W wyniku krakowskiego ataku śmierć poniosło sześć osób, a kilkanaście innych doznało obrażeń. W momencie, gdy uzbrojony sprawca wciąż zagrażał otoczeniu, to właśnie interwencja Kulika i Morańskiego pozwoliła na obezwładnienie napastnika.

Społeczeństwo udowadnia obecnie, że pamięta o heroizmie obu policjantów. Inicjatywa powołana do życia przez Krzysztofa Stanowskiego przerodziła się w wyraz jedności z mundurowymi, którzy zaryzykowali własne życie dla ratowania innych ludzi.

Wsparcie rzędu pół miliona złotych od rodziny Koralów, kilkusettysięczne przelewy od pozostałych ludzi biznesu oraz tysiące drobniejszych datków dowodzą ogromnego poruszenia, jakie wywołały losy dwóch młodych stróżów prawa.

Wsparcie finansowe dla poszkodowanych mundurowych oraz ich bliskich jest wciąż możliwe za pośrednictwem zbiórki „Dla policjantów i ich rodzin”.