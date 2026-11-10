Dziś sekcja zwłok Michała Oksińskiego. Wiadomo, gdzie zbadają ciało zamachowca

Nie żyje 24-letni Michał Oksiński, który w sobotę, 7 listopada, otworzył ogień do przypadkowych osób na krakowskim Rynku Głównym. Mężczyzna został postrzelony podczas wymiany ognia z funkcjonariuszami policji. W ciężkim stanie przewieziono go do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Pomimo intensywnego leczenia i kilku operacji zmarł w poniedziałek nad ranem.

Teraz śledczy chcą dokładnie wyjaśnić medyczne okoliczności śmierci zamachowca. Jak poinformował prokurator Eryk Stasielak, naczelnik krakowskiego wydziału Prokuratury Krajowej, sekcja zwłok 24-latka została zaplanowana na wtorek, 10 listopada, w Zakładzie Medycyny Sądowej UJ CM w Krakowie.

To kolejny istotny etap śledztwa dotyczącego tragedii, w której zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych.

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Jakie obrażenia odniósł zamachowiec? Przeszedł kilka operacji

Michał Oksiński został ciężko ranny podczas policyjnej interwencji, która zakończyła jego krwawy atak. Wiadomo, że odniósł obrażenia postrzałowe, a jego stan od początku oceniano jako krytyczny.

24-latek trafił do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Lekarze przez kolejne godziny walczyli o jego życie. Przeprowadzono kilka operacji, jednak stan mężczyzny pozostawał skrajnie ciężki.

Jak przekazała Maria Włodkowska, rzeczniczka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, mężczyzna zmarł nad ranem w poniedziałek. Przeszedł kilka operacji. Jego stan od początku był krytyczny

Jak poinformował wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar, zgon nastąpił w poniedziałek, 9 listopada, o godzinie 4.30.

Szpital nie ujawnił jednak szczegółowego charakteru obrażeń sprawcy ani zakresu przeprowadzonych zabiegów. Nie podano, ile dokładnie ran postrzałowych odniósł Oksiński i które części jego ciała zostały uszkodzone.

Śledczy zbadają zwłoki zamachowca. Na szczegółowe wyniki trzeba będzie poczekać

Zaplanowana na wtorek sekcja ma pomóc ustalić bezpośrednią przyczynę śmierci 24-latka, charakter i rozległość jego obrażeń oraz ich związek z odniesionymi ranami postrzałowymi.

Biegli medycyny sądowej będą mogli ocenić między innymi przebieg kanałów postrzałowych i uszkodzenia narządów wewnętrznych, o ile pozwoli na to stan materiału dowodowego. Nie oznacza to jednak, że wszystkie ustalenia zostaną przedstawione jeszcze tego samego dnia.

Prokurator Eryk Stasielak poinformował, że sporządzenie szczegółowej opinii sądowo-lekarskiej może potrwać nawet kilka tygodni.

Sekcje dziewięciu ofiar już zakończone

Jeszcze w poniedziałek, 9 listopada, w Zakładzie Medycyny Sądowej UJ CM przeprowadzono sekcje zwłok dziewięciu osób.

Sześć z nich to ofiary krwawego ataku na krakowskim Rynku Głównym. Pozostałe trzy osoby to członkowie najbliższej rodziny Michała Oksińskiego, których ciała znaleziono w domu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zginęli 53-letni ojciec, 52-letnia matka oraz 21-letnia siostra zamachowca. Na ich ciałach ujawniono obrażenia wstępnie ocenione jako rany postrzałowe.

Prokuratura zapowiedziała, że szczegółowe wyniki badań będą wymagały opracowania opinii biegłych.

Śmierć zamachowca nie kończy śledztwa. Prokuratura sprawdzi, czy miał wspólników

Choć Michał Oksiński nie żyje, śledczy nadal mają przed sobą wiele pytań. Najważniejsze dotyczy motywu zbrodni i tego, czy 24-latek przygotował zamach samodzielnie.

Prokuratura analizuje zabezpieczone telefony, komputery i inne urządzenia elektroniczne. Sprawdzane są również kontakty mężczyzny oraz ewentualne inspiracje, które mogły wpłynąć na jego działania.

Jak wyjaśnił prokurator Eryk Stasielak, śmierć Oksińskiego oznacza, że nie będzie już możliwe przedstawienie mu zarzutów ani zastosowanie wobec niego środków zapobiegawczych. Nie oznacza to jednak zakończenia postępowania.

Śledczy zamierzają nadal ustalać przebieg wydarzeń, motyw działania sprawcy oraz to, czy w przygotowaniu zbrodni uczestniczyły inne osoby.