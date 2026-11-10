Niepełnosprawność nie powstrzymała przed ratowaniem policjanta! Osoba o kulach ruszyła w stronę rannego, narażając własne życie

Osoba o kulach ruszyła na pomoc rannemu policjantowi

Do sieci trafiło nowe nagranie dokumentujące dramatyczne chwile po krwawej strzelaninie w Krakowie. Film, opublikowany na platformie X, pokazuje finał pościgu za 24-letnim Michałem Oksińskim przy ul. Dietla. Widać na nim moment obezwładnienia napastnika, rannych policjantów oraz cywilów, którzy ruszyli im na pomoc.

Pierwszym, który przybył z pomocą rannemu policjantowi był... człowiek o kulach. ❤️👍 https://t.co/efDCeYafCT— dr coolfonpl 🇵🇱 (@coolfonpl) November 9, 2026

Szczególną uwagę zwraca osoba poruszająca się o kulach. Chwilę po wymianie ognia, gdy jeden z funkcjonariuszy leży na jezdni, rusza w jego kierunku. Pokonuje całe skrzyżowanie, choć sama ma wyraźne trudności z poruszaniem się. Nie może mieć pewności, czy niebezpieczeństwo minęło i czy napastnik nie stanowi już zagrożenia.

To jeden z najbardziej poruszających momentów nagrania. Osoba o kulach, zamiast uciekać, zdecydowała się pomóc rannemu policjantowi, narażając przy tym własne życie.

Świadkowie ruszyli do pomocy rannym

Nagranie pokazuje również, jak po zakończeniu strzelaniny rozpoczęła się walka o życie poszkodowanych. W sobotę, 7 listopada, przy ul. Dietla starsi posterunkowi Jakub Kulik i Artur Morański podjęli próbę zatrzymania uzbrojonego 24-latka. Obaj funkcjonariusze zostali poważnie ranni, ale doprowadzili do obezwładnienia napastnika.

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Pomocy udzielali im nie tylko policjanci, ale także przypadkowi świadkowie. Wśród osób, które ruszyły ratować poszkodowanych, byli również chirurdzy prof. Michał Pędziwiatr i dr Mateusz Wierdak. Lekarze chwilę wcześniej jedli obiad z rodzinami w pobliskiej restauracji. Na Rynku Głównym rannym pomagali m.in. pielęgniarka z Jarocina Iwona Kościelna oraz norweskie małżeństwo - pielęgniarka i były ratownik.

Czy bohaterowie zostaną odznaczeni?

Postawa osób, które w chwili zagrożenia nie odwróciły wzroku i ruszyły na pomoc rannym, zasługuje na szczególne uznanie. Dlatego zwróciliśmy się do Marszałka Województwa Małopolskiego z pytaniem, czy rozważane jest uhonorowanie cywilów, którzy podczas sobotnich dramatycznych wydarzeń w Krakowie wykazali się odwagą i pomagali poszkodowanym.

Czekamy na odpowiedź.