Artur Morański będzie ojcem! Bohaterski policjant spodziewa się dziecka. Ciężarna żona pomaga mu w rehabilitacji

O tym, że Artur Morański wkrótce zostanie ojcem, poinformował 10 listopada portal Onet. Informację potwierdził dr Łukasz Curyło ze Szpitala Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, w którym przebywa ranny funkcjonariusz. Starszy posterunkowy Artur Morański jest jednym z policjantów, którzy 7 listopada interweniowali podczas strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie. Funkcjonariusz stanął naprzeciw uzbrojonego napastnika i został dwukrotnie postrzelony. Doznał poważnych obrażeń płuca oraz ręki. Jego stan wymagał wielogodzinnej operacji, która trwała około 12 godzin.

Po odzyskaniu przytomności 27-latek chciał przede wszystkim wiedzieć, co stało się z jego kolegą z patrolu, Jakubem Kulikiem. Pytał również o swoje nienarodzone dziecko.

Czytaj także: 5-letnie dziecko zostawiło list na rynku. Piękna laurka i poruszające słowa! Tak wygląda Kraków z rana po marszu

– Po wybudzeniu pytał się o kolegę, jak również o stan swojego dziecka, ponieważ małżonka pana jest w ciąży – przekazał dr Łukasz Curyło, cytowany przez Onet.

W ten sposób opinii publicznej ujawniono, że policjant i jego żona oczekują narodzin dziecka. Po dwóch dniach niepewności pojawiły się także optymistyczne informacje dotyczące stanu zdrowia Artura Morańskiego. Przedstawiciel Szpitala Narutowicza poinformował, że funkcjonariusz jest przytomny, a jego stan się poprawia. Rozpoczął już rehabilitację, w której towarzyszy mu ciężarna żona.

– Po dwóch dniach niepewności możemy powiedzieć, że jesteśmy dobrej myśli. Wszystko zmierza ku dobremu – mówił dr Curyło. Choć przed 27-latkiem pozostaje dalsze leczenie, najnowsze informacje ze szpitala wskazują na postępy w powrocie do zdrowia.

Kim jest Artur Morański? On i Jakub Kulik to bohaterscy policjanci, którzy zapobiegli eskalacji agresji w Krakowie

Artur Morański ma 27 lat i służy w policji od 2024 roku. Jest starszym posterunkowym w ogniwie wywiadowczo-patrolowym Komisariatu Policji I w Krakowie. Podczas tragicznych wydarzeń z 7 listopada pełnił służbę razem z Jakubem Kulikiem. Obaj funkcjonariusze zostali ranni w trakcie interwencji. Zastępca komendanta komisariatu, podinspektor Rafał Wełna, podkreślał, że policjanci są cenieni przez przełożonych za profesjonalizm i zdecydowanie w działaniu.

Informacja o tym, że Artur Morański wkrótce zostanie ojcem, nadaje jego historii szczególnie osobisty wymiar. Podczas gdy lekarze walczyli o jego życie, żona funkcjonariusza oczekiwała narodzin ich dziecka. Teraz, gdy stan policjanta się poprawia, małżonkowie mogą skupić się na dalszym leczeniu i przygotowaniach do powiększenia rodziny.

Galeria zdjęć: Artur Morański będzie ojcem! Bohaterski policjant spodziewa się dziecka. Ciężarna żona pomaga mu w rehabilitacji

20

Sonda Weźmiesz udział w marszu ciszy w Krakowie? Tak Nie