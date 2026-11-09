Podczas marszu milczenia w Krakowie hejnalista zagrał wielki hit Simon & Garfunkel! Poruszające!

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-11-09 20:50

Podczas marszu milczenia w Krakowie, 9. listopada 2026, hejnalista z wieży mariackiej zagrał przejmujący utwór "The Sound of Silence" duetu Simon & Garfunkel. W Krakowie trwa żałoba po tragicznym zamachu, w którym zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Muzyczny hołd dla ofiar poruszył mieszkańców miasta w drugim dniu żałoby narodowej.

Mężczyźni ze zniczami przed morzem kwiatów podczas żałoby w Krakowie. O marszu milczenia przeczytasz na SE.
Autor: Marek Bednarz/ East News

Poniedziałek, 9 listopada 2026 r., jest drugim dniem żałoby narodowej ogłoszonej po tragicznym zamachu w Krakowie. W mieście wciąż panuje atmosfera smutku, a symbole pamięci o ofiarach pojawiły się w wielu miejscach. Flagi na budynkach miejskich zostały opuszczone do połowy masztów lub przepasane kirem. Żałobne flagi można zobaczyć także na tramwajach i autobusach komunikacji miejskiej.

Premier z prezydentem ramię w ramię

W poniedziałek o godz. 20.00, na rogu Rynku Głównego i ul. Sławkowskiej ruszył marsz milczenia. Spotkanie było okazją do uczczenia pamięci ofiar sobotniego zamachu oraz okazania wsparcia poszkodowanym i ich bliskim. Na wiecu tuż obok siebie maszerowali i stanęli: premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki.

Szczególnym gestem pamięci był utwór, który rozbrzmiał z wieży mariackiej. Hejnalista zamiast tradycyjnego hejnału zagrał "The Sound of Silence" duetu Simon & Garfunkel. Ta przejmująca kompozycja stała się muzycznym hołdem dla osób, które zginęły w sobotnim ataku. W oyginale utwór miał przejmujący tekst. Zobaczcie sami.

"Dźwięk ciszy"

(...) W tym nagim świetle ujrzałem dziesięć tysięcy ludzi, a może i więcej. Ludzi, którzy porozumiewają się bez słów. Ludzi, którzy słuchają, lecz się nie wsłuchają. Ludzi piszących pieśni, których nikt nigdy nie usłyszy. I nikt nie śmiałzakłócić dźwięku ciszy. (...) A ludzie klęcząc wznosili modły do stworzonego przez siebie boga. I znak im rzucił swoje ostrzeżenie w słowach, co powstawały na ścianie. A znak ten głosił: Słowa proroków są napisane na murach metra i na korytarzach kamienic. I szeptane w dźwiękach ciszy

(tłum. Dariusz Stefaniak, tekstowo.pl)

Prokuratura rozpoczyna sekcje zwłok ofiar zamachu

Tymczasem śledczy przygotowują się do kolejnych czynności. W poniedziałek rano mają rozpocząć się sekcje zwłok sześciu ofiar zamachu w Krakowie, a także trzech osób zabitych w Ostrowcu Świętokrzyskim, członków rodziny sprawcy.

Zamachowiec pozostaje w stanie krytycznym. Jeśli przeżyje, prokuratura ma jeszcze tego samego dnia podjąć decyzje dotyczące jego sprawy, w tym przeanalizować podstawy do przedstawienia mu zarzutów.

Bohaterscy policjanci walczą o życie

Wśród rannych podczas interwencji są dwaj policjanci, starsi posterunkowi Artur Morański i Jakub Kulik, którzy obezwładnili napastnika. Funkcjonariusze przebywają w szpitalu i zostali już wybudzeni ze śpiączki. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział ich uhonorowanie. Z kolei Łukasz Gibała wystąpił z wnioskiem o pilne nadanie obu policjantom tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

Żałoba narodowa potrwa do 11 listopada.

Czytaj też: Tak wyglądała Magda Oksińska, siostra zamachowca z Krakowa. To jej autoportret! "Ona już nic nie namaluje"

Marsz milczenia w Krakowie. Znicze, kwiaty i modlitwa na Rynku Głównym
Galeria zdjęć 38
Kraków - dwa dni po zamachu.
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

zamach w Krakowie

ROLKI