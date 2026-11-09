Podczas marszu milczenia w Krakowie hejnalista zagrał wielki hit Simon & Garfunkel! Poruszające!

Poniedziałek, 9 listopada 2026 r., jest drugim dniem żałoby narodowej ogłoszonej po tragicznym zamachu w Krakowie. W mieście wciąż panuje atmosfera smutku, a symbole pamięci o ofiarach pojawiły się w wielu miejscach. Flagi na budynkach miejskich zostały opuszczone do połowy masztów lub przepasane kirem. Żałobne flagi można zobaczyć także na tramwajach i autobusach komunikacji miejskiej.

Premier z prezydentem ramię w ramię

W poniedziałek o godz. 20.00, na rogu Rynku Głównego i ul. Sławkowskiej ruszył marsz milczenia. Spotkanie było okazją do uczczenia pamięci ofiar sobotniego zamachu oraz okazania wsparcia poszkodowanym i ich bliskim. Na wiecu tuż obok siebie maszerowali i stanęli: premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki.

Szczególnym gestem pamięci był utwór, który rozbrzmiał z wieży mariackiej. Hejnalista zamiast tradycyjnego hejnału zagrał "The Sound of Silence" duetu Simon & Garfunkel. Ta przejmująca kompozycja stała się muzycznym hołdem dla osób, które zginęły w sobotnim ataku. W oyginale utwór miał przejmujący tekst. Zobaczcie sami.

"Dźwięk ciszy"

(...) W tym nagim świetle ujrzałem dziesięć tysięcy ludzi, a może i więcej. Ludzi, którzy porozumiewają się bez słów. Ludzi, którzy słuchają, lecz się nie wsłuchają. Ludzi piszących pieśni, których nikt nigdy nie usłyszy. I nikt nie śmiałzakłócić dźwięku ciszy. (...) A ludzie klęcząc wznosili modły do stworzonego przez siebie boga. I znak im rzucił swoje ostrzeżenie w słowach, co powstawały na ścianie. A znak ten głosił: Słowa proroków są napisane na murach metra i na korytarzach kamienic. I szeptane w dźwiękach ciszy (tłum. Dariusz Stefaniak, tekstowo.pl)

Prokuratura rozpoczyna sekcje zwłok ofiar zamachu

Tymczasem śledczy przygotowują się do kolejnych czynności. W poniedziałek rano mają rozpocząć się sekcje zwłok sześciu ofiar zamachu w Krakowie, a także trzech osób zabitych w Ostrowcu Świętokrzyskim, członków rodziny sprawcy.

Zamachowiec pozostaje w stanie krytycznym. Jeśli przeżyje, prokuratura ma jeszcze tego samego dnia podjąć decyzje dotyczące jego sprawy, w tym przeanalizować podstawy do przedstawienia mu zarzutów.

Bohaterscy policjanci walczą o życie

Wśród rannych podczas interwencji są dwaj policjanci, starsi posterunkowi Artur Morański i Jakub Kulik, którzy obezwładnili napastnika. Funkcjonariusze przebywają w szpitalu i zostali już wybudzeni ze śpiączki. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział ich uhonorowanie. Z kolei Łukasz Gibała wystąpił z wnioskiem o pilne nadanie obu policjantom tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

Żałoba narodowa potrwa do 11 listopada.

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