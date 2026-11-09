"Szansa na Sukces" z Anią Karwan nagle zniknęła z TVP. Jest już nowa data emisji!

Nagła zmiana w ramówce. Co z odcinkiem "Szansy na Sukces" z Anią Karwan?

Widzowie, którzy w minioną niedzielę, 8 listopada, czekali na kolejny odcinek programu "Szansa na Sukces", mogli być zaskoczeni. Zamiast muzycznego show z udziałem Ani Karwan, w ramówce pojawiły się inne pozycje. Wszystko przez niespodziewaną zmianę w programie Telewizji Polskiej.

Okazało się, że nagła korekta w ramówce była związana z ogłoszeniem żałoby narodowej, która obowiązywała w dniach 8-9 listopada. Właśnie dlatego stacja zdecydowała się przesunąć emisję odcinka, w którym uczestnicy mieli zmierzyć się z repertuarem popularnej wokalistki.

Nowa data emisji. "Szansa na Sukces" w Święto Niepodległości

Fani formatu i samej artystki nie będą jednak musieli długo czekać. Telewizja Polska znalazła już nowy termin na pokazanie muzycznych zmagań. Odcinek "Szansy na Sukces" z piosenkami Ani Karwan zostanie wyemitowany w najbliższą środę, 11 listopada.

To wyjątkowa data, ponieważ tego dnia przypada Święto Niepodległości. Emisję zaplanowano na godzinę 15:10 na antenie TVP2. To właśnie wtedy dowiemy się, kto najlepiej poradził sobie z twórczością gwiazdy.

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Kiedy wielki finał programu?

Mimo drobnych zmian w bieżącej ramówce najważniejszy moment sezonu pozostaje bez zmian. Telewizja Polska potwierdziła, że koncert finałowy odbędzie się zgodnie z planem.

Zwycięzców poszczególnych odcinków zobaczymy w ostatecznym starciu już 22 listopada. To wtedy rozstrzygnie się, kto zdobędzie główną nagrodę w tej edycji popularnego talent show.

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