Tak wyglądała Magda Oksińska, siostra zamachowca z Krakowa. To jej autoportret! "Ona już nic nie namaluje"

Nie żyje Magda Oksińska. 21-letnia artystka, siostra zamachowca
Magda Oksińska miała 21 lat i przed sobą świetlaną przyszłość. Była artystką, a kunsztu uczyła się od najlepszych, studiując na krakowskiej ASP. Gdy okazało się, że to właśnie ona, jako jedna z 9 zabitych przez zamachowca osób, straciła życie, w sieci pojawiły się komentarze pełne smutku i żalu. Ze względu na śmierć swojej studentki, Akademia Sztuk Pięknych wydała oświadczenie.
Z ogromnym bólem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o tragicznych wydarzeniach z 7 listopada 2026 roku, które rozegrały się w Krakowie i Ostrowcu Świętokrzyskim. Wśród ofiar jest Magdalena Oksińska, studentka III roku malarstwa naszej Akademii, która zginęła wraz ze swoimi rodzicami. Przepełnia nas żal i poczucie nieodwracalnej straty. Żegnamy Magdę, młodą artystkę, członkinię naszej akademickiej wspólnoty, której życie zostało tak tragicznie przerwane. Jej śmierć pozostawi wśród nas bolesną pustkę.
Rektor prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk z Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie dodał, że w tym trudnym czasie myśli kieruje ku tym, których dotknęła tragedia z 7.11. "Łączymy się w bólu z rodzinami ofiar, a także z osobami rannymi i ich najbliższymi. Pamiętamy o każdym, kto dziś mierzy się z cierpieniem, lękiem i zmaga się z dojmującym doświadczeniem straty".
Była autorką autoportretu, który teraz nabiera nowego znaczenia
Oksińska pozostawiła po sobie obrazy, w tym autoportret, na który teraz, po zabójstwie i strzelaninie, patrzy się zupełnie inaczej. Dzieło znajduje się w galerii Zofii Weiss. Zwróciła na niego uwagę inna artystka Aga Kutylak-Hapanowicz.
Przed chwilą wracałam ze spotkania z przyjaciółkami, na chwilę zapomniałam o tym koszmarze wczorajszym. Nagle w galerii Zofii Weiss zobaczyłam autoportret Magdy Oksińskiej, przewiązany żałobną wstążką... Obraz siostry tego, kto strzelał w Krakowie i ją też zastrzelił, i ona już nic nie namaluje, takie dobre malarstwo (...) - napisała na swoim facebookowym profilu.
Magdalena miała za sobą pierwszą wystawę swoich dzieł. Była utalentowana i odnajdywała się w roli artystki. Jej autoportret pochodzi z zeszłego roku. Na stronie galerii widnieje jako niedostępny.
Odpoczywaj w pokoju piękna kobieto i wybitna artystko - napisała Natalia Niemen, komentując zdjęcie opublikowane na instagramowym profilu Oksińskiej.