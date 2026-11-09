Russell Brand, eksmąż Katy Perry, dostał 10,5 roku za gwałt! Jego ojciec uważa, że to on jest ofiarą. Co ze zwolnieniem warunkowym?

W poniedziałek 9 listopada 51-letni Russell Brand usłyszał wyrok 10 lat i 6 miesięcy więzienia za gwałt i napaści seksualne. Ława przysięgłych uznała go za winnego w czterech z siedmiu punktów oskarżenia. Przed procesem nie przyznał się do winy i zaprzeczał wszystkim zarzutom. Miał ogromne wsparcie rodziny, w tym ojca, oraz fanów.

"Ofiara? Co, Russell?" - rzucił Ron Brand, ojciec aktora i komika Russella Branda, gdy dziennikarz Sky News zapytał go o wiadomość dla pokrzywdzonych. Zaraz potem mówił o kobietach, które - jego zdaniem - ścigały i nękały jego syna. Po wyroku nazwał więc ofiarą skazanego, a nie kobiety oskarżające go o napaść.

Ojciec Branda kwestionuje wyrok ławy przysięgłych

Gdy dziennikarz przypomniał Ronowi Brandowi o werdykcie, ten odparł: "Nie obchodzi mnie to. To system. Nie wierzymy w wymiar sprawiedliwości". Zapytany o możliwość nieuczciwości ławy przysięgłych, dodał: "Mówię, że to możliwe. Twierdzisz, że to niemożliwe?". Powiedział również, że jego syn jest silny i poradzi sobie w więzieniu. O żonie aktora, Laurze Gallacher, stwierdził, że ona także jest twarda.

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Co ze zwolnieniem warunkowym?

Zarzuty kobiet wobec Branda obejmowały gwałt, napaści seksualne i przemoc emocjonalną w latach 1999-2013.

Podczas rozprawy dotyczącej wymiaru kary, która toczyła się w londyńskim sądzie, sędzia Joel Bennathanou nazwał Branda drapieżcą seksualnym. Podkreślił, że kobiety mają prawo odmówić zgody na kontakty niezależnie od tego, co noszą, dokąd chodzą czy co piją, oraz domagać się sprawiedliwości przed sądem. Odczytano także oświadczenia pokrzywdzonych. Jedna z kobiet opisała, jak zmagała się z tym, co ją spotkało, podczas gdy popularność Branda rosła, a ona wciąż widziała go w mediach.

Russell Brand obecnie przebywa w areszcie. Do końca mówił o swojej niewinności, ale uniewinniono go tylko od trzech zarzutów z siedmiu. Gwiazdor będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe, jednak nie w najbliższym czasie, a dopiero po odbyciu co najmniej dwóch trzecich kary, a więc po 7 latach.

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