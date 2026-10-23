Tom Skerritt nie żyje. Gwiazdor filmu "Top Gun" pozostawił aż 5 dzieci. Bliscy pięknie go pożegnali!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-10-23 10:27

Nie żyje Tom Skerritt, aktor, którego pokochały miliony widzów na całym świecie. Gwiazdor kultowych produkcji odszedł w wieku 93 lat. Informację o jego śmierci potwierdziła rodzina. Za sobą zostawił ponad sześć dekad kariery, niezapomniane role i dorobek, który na stałe zapisał się w historii kina.

Nie żyje Tom Skerritt. Rodzina pięknie go pożegnała

Jak poinformowały zagraniczne media, w tym "The Guardian" i Associated Press, Tom Skerritt zmarł 21 października 2026 roku z przyczyn naturalnych. Miał 93 lata. Bliscy aktora pożegnali go we wzruszających słowach, podkreślając, że poza ekranem był człowiekiem pełnym humoru, ciekawości świata, mądrości i hojności. Rodzina zaznaczyła również, jak wiele znaczyły dla niego kreatywność, opowiadanie historii i pomaganie innym:

Choć świat znał Toma dzięki jego wybitnej karierze aktorskiej, my znaliśmy go jako człowieka pełnego humoru, ciekawości, mądrości i hojności - kogoś, kto wniósł w nasze życie mnóstwo miłości. Głęboko leżały mu na sercu wyobraźnia, kreatywność, sztuka opowiadania historii, służba na rzecz innych, los weteranów, świat przyrody oraz wspieranie ludzi w odnajdywaniu i wyrażaniu własnego głosu.

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To właśnie jego twarz znali fani "Obcego" i "Top Gun"

W kultowym filmie science fiction Ridleya Scotta z 1979 r. Skerritt wcielił się w kapitana Arthura Dallasa, dowódcę statku kosmicznego Nostromo. Produkcja z Sigourney Weaver stała się klasyką kina, a rola aktora do dziś pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych w jego karierze.

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Kolejne pokolenia widzów zapamiętały go także jako komandora Mike’a "Vipera" Metcalfa w przebojowym "Top Gun" z Tomem Cruise’em. Skerritt wystąpił również w produkcjach: "MASH", "Stalowe magnolie”, "Kontakt". Ostatnia rola gwiazdora ("W potrzasku") pochodzi z 2025 r.

Jego droga do sławy nie była jednak błyskawiczna. Zanim podbił Hollywood, służył przez cztery lata w amerykańskich siłach powietrznych. Na ekranie zadebiutował w 1962 r. w filmie "War Hunt".

Prywatnie doczekał się aż 5 dzieci

Ale sukces na ekranie to nie wszystko. Skerritt prywatnie miał za sobą trzy małżeństwa. Aktor pozostawił żonę Julie Tokashiki, z którą ożenił się 28 lat temu, pięcioro dzieci (z dwóch pierwszych małżeństw) oraz wnuki i prawnuki.

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