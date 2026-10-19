Cindy Crawford pożegnała ukochanego syna niemal miesiąc po jego śmierci. "Do zobaczenia, uroczy chłopcze"

Cindy Crawford straciła syna. Zamilkła w sieci

Cindy Crawford przeżywa niewyobrażalną tragedię. Słynna supermodelka straciła ukochanego syna, który miał zaledwie 27 lat. Niemal miesiąc po jego śmierci rodzina zdecydowała się przerwać milczenie. W sieci pojawił się przejmujący wpis, który chwyta za serce. Presley Gerber, syn Cindy Crawford i biznesmena Rande'a Gerbera, zmarł 20 września 2026 roku, niedługo po swoich 27. urodzinach. Informacja o jego śmierci wstrząsnęła nie tylko najbliższymi, ale również fanami słynnej rodziny. Dopiero 18 października modelka opublikowała na Instagramie wyjątkowo osobiste pożegnanie, które poruszyło internautów.

Na profilu gwiazdy pojawił się czarno-biały portret Presleya. Do fotografii dołączono wspólne oświadczenie Cindy, Rande'a oraz ich córki Kai Gerber. Rodzina nie ukrywała ogromnego bólu po stracie ukochanego syna i brata - jest zdruzgotana. Bliscy podkreślili, jak wielkim szczęściem było dla nich wspólne 27 lat. Presleya opisali jako "słodką, piękną duszę", która kochała i była kochana.

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Na końcu wpisu pojawiły się słowa, które szczególnie ściskają za serce:

Presley Walker Gerber: 2 lipca 1999 – 20 września 2026. Jesteśmy pogrążeni w niewyobrażalnym bólu po stracie naszego ukochanego syna i brata. Czujemy się ogromnie szczęśliwi, że Presley był częścią naszego życia przez 27 lat. To cudowna, piękna dusza - ktoś, kto kochał i jest kochany, teraz i na zawsze. Jesteśmy niezwykle dumni z tego, jak przeżywał swoje życie - z życzliwością i wrażliwością. Dziękujemy za ogrom miłości i wsparcia, które płyną od tak wielu osób - zarówno od tych, którzy znają i kochają naszą rodzinę, jak i od zupełnie obcych ludzi, którzy współodczuwają nasz ból. Do zobaczenia, nasz uroczy chłopcze. Kochamy Cię na zawsze - Mama, Tata i Kaia.

Presley Gerber miał przed sobą całe życie. Walczył z nałogiem

Syn Cindy Crawford miał przed sobą świetlaną przyszłość. Urodził się w bogatej, kochającej rodzinie, swego czasu próbował sił w modelingu. Współpracował z uznanymi markami i pojawiał się w kampaniach reklamowych. Był także starszym bratem Kai Gerber, która poszła w ślady matki i rozwija karierę w świecie mody. Niestety, w ciągu ostatnich lat walczył z demonami. Presley otwarcie mówił o swoich problemach ze zdrowiem psychicznym i uzależnieniami. Zmarł w ośrodku rehabilitacyjnym w Santa Monica. Okoliczności tragedii badały służby, a oficjalna przyczyna zgonu nie została ujawniona.

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