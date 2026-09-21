Nie żyje syn Cindy Crawford. Ujawniono, co się stało! Jest prawdopodobna przyczyna śmierci Presleya Gerbera

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-09-21 21:59

Cindy Crawford straciła jedynego syna. Presley Gerber odszedł niespodziewanie 20 września, miał zaledwie 27 lat. Jego mama milczy w sieci, ale rodzina, po tym, jak ujawniono prawdopodobną przyczynę śmierci, wydała oświadczenie. Co się stało?

Cindy Crawford straciła jedynego syna. Miał 27 lat

Cindy Crawford, jej mąż Rande Gerber i córka Kaia są w żałobie - stracili jedynego syna oraz brata. Presley zmarł 20 września w ośrodku odwykowym. Od lat zmagał się z problemami psychicznymi i z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Mówił o tym otwarcie, szukając pomocy i uświadamiając innych na temat problemów łączących się z nałogiem.

Kilka miesięcy temu, gdy było naprawdę źle, poddał się nawet kontrowersyjnej terapii w jednym z meksykańskich ośrodków. Choć bardzo starał się walczyć z uzależnieniem, zmarł.

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Co się stało? Ujawniono prawdopodobną przyczynę śmierci Presleya Gerbera

Amerykańskie media, w tym serwis TMZ, przekazały, że 27-latek prawdopodobnie przedawkował. Według doniesień Presley zmarł w ośrodku odwykowym w Los Angeles. Póki co oficjalna przyczyna zgonu syna supermodelki nie została ujawniona. Prawdopodobnie ustalenie jej zajmie dłuży czas ze względu na badania toksykologiczne i sekcję zwłok, które należy przeprowadzić - na wyniki zazwyczaj trzeba poczekać. Biuro koronera zdradziło, że chłopak zmarł 20 września, a sekcję zaplanowano na kolejny dzień.

Bliscy zmarłego nie odnieśli się do ustaleń TMZ, wystosowali jedynie krótkie oświadczenie:

Rodzina prosi o uszanowanie prywatności w tym bardzo trudnym i bolesnym czasie.

Cindy Crawford w sieci milczy na temat straty ukochanego syna. Presley był jednym z dwojga dzieci modelki, gwiazdy lat 90. Drugie to 25-etnia córka Kaia, która kilkanaście dni przed śmiercią brata świętowała kolejne urodziny.

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NIE ŻYJE
CINDY CRAWFORD