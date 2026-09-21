27-letni syn legendarnej supermodelki nie żyje! Cindy Crawford w żałobie

Tragiczna wiadomość: w wieku 27 lat zmarł Presley Gerber, jedyny syn supermodelki Cindy Crawford, co wstrząsnęło światem show-biznesu.

Młody model, który publicznie zmagał się z uzależnieniem i problemami psychicznymi, odszedł w ośrodku odwykowym, co potwierdzają oficjalne dokumenty.

Poznaj dramatyczne kulisy jego wieloletniej walki, o której opowiedziała siostra Kaia, i dowiedz się, co doprowadziło do tej tragedii, której przyczyna nadal pozostaje nieznana.

Jako pierwszy tę informację przekazał serwis TMZ. 20 września w wieku 27 lat zmarł jedyny syn supermodelki Cindy Crawford i przedsiębiorcy Randego Gerbera. Zgodnie z aktami Biura Medycyny Sądowej Okręgu Los Angeles, do jakich dotarł magazyn "People", Presley Gerber zmarł w ośrodku odwykowym. Rzecznicy bliskich mężczyzny przekazali krótkie oświadczenie w tej sprawie. "Rodzina prosi o uszanowanie prywatności w tym bardzo trudnym i bolesnym czasie". TMZ informuje, że sekcja zwłok 27-latka nie została jeszcze przeprowadzona.

Syn Cindy Crawford nie żyje. Rodzina w żałobie

Presley był bratem modelki i aktorki Kai Gerber, sam również był modelem. Urodził się w 1999 roku w Beverly Hills. Jak przypomina "People", pod koniec 2019 roku został oskarżony o jazdę pod wpływem alkoholu. Powszechnie znane były jego zmagania z uzależnieniem od narkotyków. Niedługo przed śmiercią wyjawił też, że cierpi z powodu zaburzeń psychicznych. "Zmagałem się z problemami psychicznymi, depresją i innymi problemami, więc myślę, że niezależnie od tego, czy swoją historią pomogę jednej osobie, czy setce osób wydostać się z miejsca, w którym sam byłem w pewnym momencie swojego życia, to będzie to wszystko, co muszę zrobić" - powiedział w wywiadzie w podcaście Studio 22.

Zaledwie parę tygodni temu, w rozmowie z "Vogue", Kaia, jego siostra, opowiedziała nieco o tym, z czym zmagali się jako rodzina. Mówiła o dziesięcioletniej walce brata z uzależnieniem i o tym, że ona nigdy nie prosiła rodziców o pomoc, bo czuła, że mają wystarczająco dużo trosk w związku z trudnościami Presleya. Na razie nie ma informacji na temat dokładnej przyczyny śmierci 27-latka.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

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W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

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