27-letni syn legendarnej supermodelki nie żyje! Cindy Crawford w żałobie

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
2026-09-21 8:45

Amerykańskie media przekazały dramatyczną wiadomość. W wieku 27 lat zmarł ukochany syn supermodelki z lat 90., Cindy Crawford. Presley Gerber odszedł w ośrodku odwykowym. Krótko przed śmiercią wyznał bolesną prawdę.

  • Tragiczna wiadomość: w wieku 27 lat zmarł Presley Gerber, jedyny syn supermodelki Cindy Crawford, co wstrząsnęło światem show-biznesu.
  • Młody model, który publicznie zmagał się z uzależnieniem i problemami psychicznymi, odszedł w ośrodku odwykowym, co potwierdzają oficjalne dokumenty.
  • Poznaj dramatyczne kulisy jego wieloletniej walki, o której opowiedziała siostra Kaia, i dowiedz się, co doprowadziło do tej tragedii, której przyczyna nadal pozostaje nieznana.

Jako pierwszy tę informację przekazał serwis TMZ. 20 września w wieku 27 lat zmarł jedyny syn supermodelki Cindy Crawford i przedsiębiorcy Randego Gerbera. Zgodnie z aktami Biura Medycyny Sądowej Okręgu Los Angeles, do jakich dotarł magazyn "People", Presley Gerber zmarł w ośrodku odwykowym. Rzecznicy bliskich mężczyzny przekazali krótkie oświadczenie w tej sprawie. "Rodzina prosi o uszanowanie prywatności w tym bardzo trudnym i bolesnym czasie". TMZ informuje, że sekcja zwłok 27-latka nie została jeszcze przeprowadzona.

Syn Cindy Crawford nie żyje. Rodzina w żałobie

Presley był bratem modelki i aktorki Kai Gerber, sam również był modelem. Urodził się w 1999 roku w Beverly Hills. Jak przypomina "People", pod koniec 2019 roku został oskarżony o jazdę pod wpływem alkoholu. Powszechnie znane były jego zmagania z uzależnieniem od narkotyków. Niedługo przed śmiercią wyjawił też, że cierpi z powodu zaburzeń psychicznych. "Zmagałem się z problemami psychicznymi, depresją i innymi problemami, więc myślę, że niezależnie od tego, czy swoją historią pomogę jednej osobie, czy setce osób wydostać się z miejsca, w którym sam byłem w pewnym momencie swojego życia, to będzie to wszystko, co muszę zrobić" - powiedział w wywiadzie w podcaście Studio 22.

Zaledwie parę tygodni temu, w rozmowie z "Vogue", Kaia, jego siostra, opowiedziała nieco o tym, z czym zmagali się jako rodzina. Mówiła o dziesięcioletniej walce brata z uzależnieniem i o tym, że ona nigdy nie prosiła rodziców o pomoc, bo czuła, że mają wystarczająco dużo trosk w związku z trudnościami Presleya. Na razie nie ma informacji na temat dokładnej przyczyny śmierci 27-latka. 

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  •     Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:  116 111
  •     Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  •     Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  •     Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  •     Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  •     pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Żulczyk i Strachota: Uzależnienie to choroba emocji | Mellina
Cindy Crawford w czarnej sukni. Obok na wstawce czarno-białe zdjęcie jej syna Presleya. O tragedii przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 13
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

USA
CINDY CRAWFORD