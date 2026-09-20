AfD wygrywa w Meklemburgii. W Berlinie zupełnie inne wyniki

Spis treści
Alternatywa dla Niemiec triumfuje na północy, Lewica bierze stolicę
Niedzielne głosowanie, które odbyło się 20 września, dotyczyło regionalnych parlamentów w Berlinie i w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Z pierwszych sondażowych danych jasno wynika, że preferencje polityczne w tych dwóch częściach kraju bardzo się od siebie różnią.
Z badania exit poll przygotowanego na zlecenie telewizji ZDF wynika, że w Meklemburgii-Pomorzu Przednim pierwsze miejsce zajęła Alternatywa dla Niemiec (AfD). Prawicowe ugrupowanie zgromadziło 38 proc. poparcia, wyprzedzając tym samym zaledwie o 1,5 pkt proc. socjaldemokratów z SPD, na których zagłosowało 36,5 proc. wyborców.
Oprócz liderów, mandaty w tamtejszym parlamencie zdobędą najpewniej przedstawiciele Lewicy, mogący liczyć na 6 proc. głosów. Słabszy rezultat odnotowali Zieloni oraz CDU. Obie te formacje zdobyły zaledwie po 5 proc. poparcia, co stawia wejście chadeków do regionalnego parlamentu pod dużym znakiem zapytania ze względu na próg wyborczy.
Zaskakujące wyniki w Berlinie. Porażka prawicy i sukces lewicy
Mieszkańcy stolicy Niemiec zagłosowali w sposób zupełnie odmienny. Jak podaje ZDF w swoim sondażu exit poll, w Berlinie wygrała Lewica z wynikiem na poziomie 26 proc. Na drugiej pozycji, z 20-procentowym poparciem, uplasowała się CDU.
Kolejne miejsca w stołecznym wyścigu zajęli Zieloni (15,5 proc.) i AfD, dla której wynik 13,5 proc. oznacza znaczącą stratę w porównaniu do sukcesu na północy kraju. SPD w Berlinie musi zadowolić się wynikiem rzędu 12 proc. Balansujące na granicy błędu statystycznego BSW zgromadziło na ten moment 5 proc. głosów, walcząc o przetrwanie w lokalnym parlamencie.
Podane liczby to prognozy oparte na badaniach exit poll. Stacja ZDF we współpracy z Forschungsgruppe Wahlen będzie na bieżąco aktualizować wyniki.