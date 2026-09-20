AfD wygrywa w Meklemburgii. W Berlinie zupełnie inne wyniki

Alternatywa dla Niemiec triumfuje na północy, Lewica bierze stolicę

Niedzielne głosowanie, które odbyło się 20 września, dotyczyło regionalnych parlamentów w Berlinie i w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Z pierwszych sondażowych danych jasno wynika, że preferencje polityczne w tych dwóch częściach kraju bardzo się od siebie różnią.

Z badania exit poll przygotowanego na zlecenie telewizji ZDF wynika, że w Meklemburgii-Pomorzu Przednim pierwsze miejsce zajęła Alternatywa dla Niemiec (AfD). Prawicowe ugrupowanie zgromadziło 38 proc. poparcia, wyprzedzając tym samym zaledwie o 1,5 pkt proc. socjaldemokratów z SPD, na których zagłosowało 36,5 proc. wyborców.

Oprócz liderów, mandaty w tamtejszym parlamencie zdobędą najpewniej przedstawiciele Lewicy, mogący liczyć na 6 proc. głosów. Słabszy rezultat odnotowali Zieloni oraz CDU. Obie te formacje zdobyły zaledwie po 5 proc. poparcia, co stawia wejście chadeków do regionalnego parlamentu pod dużym znakiem zapytania ze względu na próg wyborczy.

Zaskakujące wyniki w Berlinie. Porażka prawicy i sukces lewicy

Mieszkańcy stolicy Niemiec zagłosowali w sposób zupełnie odmienny. Jak podaje ZDF w swoim sondażu exit poll, w Berlinie wygrała Lewica z wynikiem na poziomie 26 proc. Na drugiej pozycji, z 20-procentowym poparciem, uplasowała się CDU.

Kolejne miejsca w stołecznym wyścigu zajęli Zieloni (15,5 proc.) i AfD, dla której wynik 13,5 proc. oznacza znaczącą stratę w porównaniu do sukcesu na północy kraju. SPD w Berlinie musi zadowolić się wynikiem rzędu 12 proc. Balansujące na granicy błędu statystycznego BSW zgromadziło na ten moment 5 proc. głosów, walcząc o przetrwanie w lokalnym parlamencie.

Podane liczby to prognozy oparte na badaniach exit poll. Stacja ZDF we współpracy z Forschungsgruppe Wahlen będzie na bieżąco aktualizować wyniki.

Sonda Czy uważasz, że jeżeli Rosja zaatakowałaby Polskę, to Niemcy udzieliłyby Polsce militarnej pomocy? Tak Nie Nie mam zdania

Germany’s far right won its second regional election in a row in the northeastern state of Mecklenburg-Western Pomerania today, according to exit polls.https://t.co/w5QgGX7gmN— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) September 20, 2026