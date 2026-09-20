BMW zatonęło w porcie na Zegrzu. Niefortunny manewr wiele kosztował

Jakub Szyda
Jakub Szyda
2026-09-20 16:21

Zamiast wyciągnąć jednostkę pływającą na brzeg, kierowca sam znalazł się samochodem w wodzie. W sobotnie popołudnie hybrydowe BMW X3 zatonęło w porcie w Nieporęcie. Na miejsce skierowano strażaków, policjantów, ratowników medycznych i WOPR. Teraz sprawą zajmuje się policja.

Srebrne BMW częściowo zanurzone w wodzie przy nabrzeżu. O akcji służb w Nieporęcie przeczytasz na SE.
Autor: Legionowskie WOPR/ Materiały prasowe

Niefortunny manewr kierowcy BMW

Zgłoszenie o samochodzie znajdującym się w wodzie wpłynęło do legionowskiej straży pożarnej w sobotę, 19 września, o godz. 17.49. Ratownicy zostali skierowani do jednego z portów w Nieporęcie, nad Zalewem Zegrzyńskim. Pierwsze informacje były niepokojące.

- Zgłoszenie o zatopionym BMW dostaliśmy od straży pożarnej w Legionowie dziesięć minut przed godz. 18. Początkowo informacja dotyczyła samochodu znajdującego się na dnie, z podejrzeniem przebywających wewnątrz osób. Natychmiast wysłaliśmy załogę interwencyjną. W trakcie ich podróży dostaliśmy wiadomość, że wszystkie osoby opuściły pojazd przed zatonięciem. Mimo to nurkowie sprawdzili pojazd. Po godzinie akcję skończono - mówi ratownik z legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

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Auto wyciągnęli dzień później

Ratownicy WOPR umówili się z strażakami na wyciąganie samochodu następnego dnia, w niedzielę 20 września o godz. 9 rano. Cała procedura wydobywania BMW X3 trwała nieco ponad godzinę. Jak dodają działający na miejscu ratownicy, wszyscy byli w szoku.

- Samochód, wraz z naczepą do skutera wodnego, przebywał pod wodą ok. 13 godzin - dodaje Robert Rodziewicz, prezes legionowskiego WOPR.

Strażacy podczas wyciągania auta musieli uwzględnić fakt, że zatopiony samochód posiada napęd hybrydowy. Pojazdy tego typu wyposażone są w instalację wysokonapięciową oraz akumulator trakcyjny. Kontakt z wodą wymaga odpowiedniego zabezpieczenia samochodu i ostrożnego prowadzenia działań. Ratownicy muszą ograniczyć ryzyko porażenia prądem, zwarcia oraz późniejszego pożaru uszkodzonego akumulatora.

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Na razie nie wiadomo jak dokładnie samochód znalazł się w wodzie. Wszystko wydarzyło się podczas manewru wodowania skutera. Niewykluczone, że BMW mogło się zsunąć podczas wodowania. Na to pytanie jednak odpowie badająca sprawę policja. 

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POLICJA
ZATONIĘCIE
BMW