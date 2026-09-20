Zaognia się sytuacja w Iranie. Teheran grozi odpowiedzią zbrojną

Iran grozi USA atakami na bazy. „Staną się celem”
Dowództwo irańskich sił zbrojnych poinformowało w niedzielę, że otrzymało informacje o przygotowaniach USA do wznowienia działań przeciwko Iranowi. Komunikat opublikowała irańska agencja Tasnim.
Według Teheranu decyzja w tej sprawie miała zapaść podczas spotkania z udziałem USA i państw regionu, które odbyło się w jednym z krajów europejskich. Irańskie wojsko nie podało jednak, gdzie dokładnie odbyło się spotkanie, jakie państwa brały w nim udział ani na czym miałyby polegać planowane działania.
Państwa, które pomogą USA w ewentualnym ataku, mają zostać uznane przez Iran za strony konfliktu
Iran zapowiedział zdecydowaną odpowiedź w przypadku ataku. „Jeśli Stany Zjednoczone popełnią błąd wobec Islamskiej Republiki Iranu, wszystkie ich bazy i interesy w regionie, bez żadnych ograniczeń, staną się celem ciągłych, skutecznych i bolesnych ataków” – przekazało dowództwo.
Teheran ostrzegł także kraje Bliskiego Wschodu. Państwa, które pomogą USA w ewentualnym ataku, mają zostać uznane przez Iran za strony konfliktu.
Napięcie w regionie pozostaje wysokie. Walki między USA a Iranem rozpoczęły się 28 lutego od amerykańsko-izraelskich uderzeń na Iran. W czerwcu Waszyngton i Teheran uzgodniły tymczasowe zawieszenie broni, ale nie zakończyło ono konfliktu. Amerykański Departament Stanu nadal ostrzega przed ryzykiem irańskich ataków rakietowych i dronowych na amerykańskie cele w regionie.