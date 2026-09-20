Zaognia się sytuacja w Iranie. Teheran grozi odpowiedzią zbrojną

Iran grozi USA atakami na bazy. „Staną się celem”

Dowództwo irańskich sił zbrojnych poinformowało w niedzielę, że otrzymało informacje o przygotowaniach USA do wznowienia działań przeciwko Iranowi. Komunikat opublikowała irańska agencja Tasnim.

Według Teheranu decyzja w tej sprawie miała zapaść podczas spotkania z udziałem USA i państw regionu, które odbyło się w jednym z krajów europejskich. Irańskie wojsko nie podało jednak, gdzie dokładnie odbyło się spotkanie, jakie państwa brały w nim udział ani na czym miałyby polegać planowane działania.

Państwa, które pomogą USA w ewentualnym ataku, mają zostać uznane przez Iran za strony konfliktu

Iran zapowiedział zdecydowaną odpowiedź w przypadku ataku. „Jeśli Stany Zjednoczone popełnią błąd wobec Islamskiej Republiki Iranu, wszystkie ich bazy i interesy w regionie, bez żadnych ograniczeń, staną się celem ciągłych, skutecznych i bolesnych ataków” – przekazało dowództwo.

Teheran ostrzegł także kraje Bliskiego Wschodu. Państwa, które pomogą USA w ewentualnym ataku, mają zostać uznane przez Iran za strony konfliktu.

Napięcie w regionie pozostaje wysokie. Walki między USA a Iranem rozpoczęły się 28 lutego od amerykańsko-izraelskich uderzeń na Iran. W czerwcu Waszyngton i Teheran uzgodniły tymczasowe zawieszenie broni, ale nie zakończyło ono konfliktu. Amerykański Departament Stanu nadal ostrzega przed ryzykiem irańskich ataków rakietowych i dronowych na amerykańskie cele w regionie.

Sonda Czy rozmowy USA z Iranem mogą zakończyć konflikt? Tak, obie strony chcą porozumienia Nie, ataki wkrótce zostaną wznowione Wszystko zależy od Rosji Trudno powiedzieć

#BreakingNews | Tensions escalate as Iran warns the U.S. of severe retaliation against any attacks, threatening military action on U.S. bases in the region. Iran claims U.S. plans are coordinated with regional allies, raising fears of a major conflict in West Asia… pic.twitter.com/3MdbwXt9GV— News18 (@CNNnews18) September 20, 2026