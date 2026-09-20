Zaognia się sytuacja w Iranie. Teheran grozi odpowiedzią zbrojną

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-09-20 15:13

Iran twierdzi, że Stany Zjednoczone przygotowują się do wznowienia działań wojennych przeciwko temu krajowi. Irańskie wojsko zagroziło, że jeśli dojdzie do amerykańskiego ataku, odpowie uderzeniami na bazy i inne cele USA na Bliskim Wschodzie. Teheran ostrzegł też państwa regionu przed udzielaniem pomocy Waszyngtonowi.

Widok z kosmosu na kulę ziemską z Bliskim Wschodem i Iranem. O napięciu między Iranem a USA przeczytasz na SE.
Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Fragment Ziemi z kosmosu, ukazując jej zakrzywioną powierzchnię z widocznymi kontynentami i oceanami. Dominują tu odcienie brązu, beżu i zieleni na lądach oraz intensywnego błękitu na wodach, z licznymi jasnymi punktami symbolizującymi światła miast na obszarach lądowych. Lewa strona globu jest jaśniej oświetlona, co sugeruje wschód słońca lub intensywne światło padające z lewej górnej części kadru, podczas gdy prawa strona kontynentów jest pogrążona w ciemności, z wyraźnie widocznymi, rozproszonymi skupiskami świateł. Tło zdjęcia jest jednolicie ciemne, prawie czarne, z delikatnym rozmyciem, co podkreśla skupienie na planecie.

Iran grozi USA atakami na bazy. „Staną się celem”

Dowództwo irańskich sił zbrojnych poinformowało w niedzielę, że otrzymało informacje o przygotowaniach USA do wznowienia działań przeciwko Iranowi. Komunikat opublikowała irańska agencja Tasnim.

Według Teheranu decyzja w tej sprawie miała zapaść podczas spotkania z udziałem USA i państw regionu, które odbyło się w jednym z krajów europejskich. Irańskie wojsko nie podało jednak, gdzie dokładnie odbyło się spotkanie, jakie państwa brały w nim udział ani na czym miałyby polegać planowane działania.

Państwa, które pomogą USA w ewentualnym ataku, mają zostać uznane przez Iran za strony konfliktu

Iran zapowiedział zdecydowaną odpowiedź w przypadku ataku. „Jeśli Stany Zjednoczone popełnią błąd wobec Islamskiej Republiki Iranu, wszystkie ich bazy i interesy w regionie, bez żadnych ograniczeń, staną się celem ciągłych, skutecznych i bolesnych ataków” – przekazało dowództwo.

Teheran ostrzegł także kraje Bliskiego Wschodu. Państwa, które pomogą USA w ewentualnym ataku, mają zostać uznane przez Iran za strony konfliktu.

Napięcie w regionie pozostaje wysokie. Walki między USA a Iranem rozpoczęły się 28 lutego od amerykańsko-izraelskich uderzeń na Iran. W czerwcu Waszyngton i Teheran uzgodniły tymczasowe zawieszenie broni, ale nie zakończyło ono konfliktu. Amerykański Departament Stanu nadal ostrzega przed ryzykiem irańskich ataków rakietowych i dronowych na amerykańskie cele w regionie.

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