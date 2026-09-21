Takiego wyniku partia Putina jeszcze nie miała! Najwięcej mandatów w historii

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
2026-09-21 14:01

Pełna kontrola - tak można skwitować wynik wyborów w Rosji. Niezależny rosyjski portal Meduza.io, powołując się na dane Centralnej Komisji Wyborczej, przekazał w poniedziałek, 21 września, że rządząca kremlowska partia Jedna Rosja zdobyła 57,83 proc. głosów, co daje jej 355 mandatów w 450-osobowej Dumie Państwowej. Oznacza to, że uzyska największą w swojej historii frakcję w Dumie. Chyba nikt nie jest zaskoczony.

  • Wybory do rosyjskiej Dumy Państwowej zakończyły się miażdżącym zwycięstwem partii Jedna Rosja, co ma dać Władimirowi Putinowi legitymację do kontynuacji wojny.
  • Partia władzy zdobyła rekordową liczbę 355 mandatów, zapewniając sobie większość konstytucyjną w 450-osobowej Dumie.
  • Odkryj, jak w warunkach skrajnej niedemokratyczności i represji Kreml wykorzystał te "wybory" do umocnienia swojej pozycji i zdławienia opozycji.

Jest tak, jak chciał Putin, a nawet jeszcze lepiej. Wybory do Dumy Państwowej, odbywające się w Rosji w miniony weekend miały mu dać legitymację do dalszego prowadzenia wojny w Ukrainie. Nie mogło więc być inaczej - jak w poniedziałek (21 września) przekazała niezależna rosyjska Meduza, powołując się na dane Centralnej Komisji Wyborczej, kremlowska partia władzy Jedna Rosja otrzyma 355 mandatów w 450-osobowej Dumie Państwowej, co zapewni jej większość konstytucyjną.

Najlepszy wynik partii Jedna Rosja w historii. Putin otwiera szampana

CKW, ustami przewodniczącej Ełły Pamfiłowej, poinformowała, że po przeliczeniu 95,18 proc. protokołów partia uzyskała 57,83 proc. głosów. "Oznacza to, że ugrupowanie kierowane przez Dmitrija Miedwiediewa, uzyska największą w swojej historii frakcję w Dumie. Dotychczas najwięcej mandatów partia zdobyła po wyborach w 2016 roku, kiedy jej klub liczył 343 deputowanych" - czytamy.

Zgodnie z wynikami, drugie miejsce w wyborach zajęła Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej (KPRF), która zdobyła 13,81 proc. głosów, trzecie populistyczna Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji (LDPR) – 8,98 proc. głosów, czwarte Nowi Ludzie – 7,96 proc., a piąte Sprawiedliwa Rosja – 4,96 proc. Warto pamiętać, że wszystkie te partie są uznawane za "systemową opozycję, w rzeczywistości zachowującą lojalność wobec Kremla". 

Wybory w warunkach skrajnie niedemokratycznych

PAP zwraca uwagę, że w części regionów odbywały się również wybory gubernatorów. We wszystkich prowadzą dotychczasowi przywódcy regionów, a najwyższy wynik odnotował Ramzan Kadyrow, który zdobył 99,85 proc. głosów w wyborach na szefa Czeczenii. Były to pierwsze wybory parlamentarne w Rosji od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji tego kraju na Ukrainę. Komentatorzy podkreślają, że głosowanie odbywało się w warunkach niedemokratycznych. "W warunkach nasilonej kontroli państwa, represji wobec niezależnych mediów i bezwzględnego tłumienia krytyki, zwłaszcza tej związanej z prowadzoną wojną, zwycięstwo partii władzy ma być plebiscytem poparcia dla obecnych władz, potwierdzeniem stabilności systemu i zdyscyplinowania elit polityczno-gospodarczych".

Kobieta wrzuca głos do urny obok uzbrojonego żołnierza. O rekordowym wyniku partii Putina przeczytasz na SE.
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