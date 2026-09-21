Takiego wyniku partia Putina jeszcze nie miała! Najwięcej mandatów w historii

Wybory do rosyjskiej Dumy Państwowej zakończyły się miażdżącym zwycięstwem partii Jedna Rosja, co ma dać Władimirowi Putinowi legitymację do kontynuacji wojny.

Partia władzy zdobyła rekordową liczbę 355 mandatów, zapewniając sobie większość konstytucyjną w 450-osobowej Dumie.

Odkryj, jak w warunkach skrajnej niedemokratyczności i represji Kreml wykorzystał te "wybory" do umocnienia swojej pozycji i zdławienia opozycji.

Jest tak, jak chciał Putin, a nawet jeszcze lepiej. Wybory do Dumy Państwowej, odbywające się w Rosji w miniony weekend miały mu dać legitymację do dalszego prowadzenia wojny w Ukrainie. Nie mogło więc być inaczej - jak w poniedziałek (21 września) przekazała niezależna rosyjska Meduza, powołując się na dane Centralnej Komisji Wyborczej, kremlowska partia władzy Jedna Rosja otrzyma 355 mandatów w 450-osobowej Dumie Państwowej, co zapewni jej większość konstytucyjną.

Najlepszy wynik partii Jedna Rosja w historii. Putin otwiera szampana

CKW, ustami przewodniczącej Ełły Pamfiłowej, poinformowała, że po przeliczeniu 95,18 proc. protokołów partia uzyskała 57,83 proc. głosów. "Oznacza to, że ugrupowanie kierowane przez Dmitrija Miedwiediewa, uzyska największą w swojej historii frakcję w Dumie. Dotychczas najwięcej mandatów partia zdobyła po wyborach w 2016 roku, kiedy jej klub liczył 343 deputowanych" - czytamy.

Zgodnie z wynikami, drugie miejsce w wyborach zajęła Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej (KPRF), która zdobyła 13,81 proc. głosów, trzecie populistyczna Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji (LDPR) – 8,98 proc. głosów, czwarte Nowi Ludzie – 7,96 proc., a piąte Sprawiedliwa Rosja – 4,96 proc. Warto pamiętać, że wszystkie te partie są uznawane za "systemową opozycję, w rzeczywistości zachowującą lojalność wobec Kremla".

Wybory w warunkach skrajnie niedemokratycznych

PAP zwraca uwagę, że w części regionów odbywały się również wybory gubernatorów. We wszystkich prowadzą dotychczasowi przywódcy regionów, a najwyższy wynik odnotował Ramzan Kadyrow, który zdobył 99,85 proc. głosów w wyborach na szefa Czeczenii. Były to pierwsze wybory parlamentarne w Rosji od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji tego kraju na Ukrainę. Komentatorzy podkreślają, że głosowanie odbywało się w warunkach niedemokratycznych. "W warunkach nasilonej kontroli państwa, represji wobec niezależnych mediów i bezwzględnego tłumienia krytyki, zwłaszcza tej związanej z prowadzoną wojną, zwycięstwo partii władzy ma być plebiscytem poparcia dla obecnych władz, potwierdzeniem stabilności systemu i zdyscyplinowania elit polityczno-gospodarczych".

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