Putin zastrasza Polskę, bo chce zostać zaatakowany i się bronić?! "Jest na to sposób!"

Alarm w Polsce: zmasowany atak dronów na zachodnią Ukrainę, z uderzeniami tuż przy granicy, postawił polskie wojsko w stan gotowości.

Francuskie media widzą w tym jasny sygnał Putina do NATO i UE, grożący uderzeniem w sojuszników Kijowa oraz wskazujący na brak woli negocjacji.

Czy NATO ma skuteczną strategię, by odpowiedzieć na rosyjskie prowokacje, unikając pułapki Kremla i eskalacji konfliktu?

W niedzielę (13 września) nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów Gerań-5 na zachodnią Ukrainę. Polskie wojsko poderwało myśliwce, a mieszkańcy przygranicznych województw zostali ostrzeżeni przed zagrożeniem. W bezpośredniej bliskości granicy z Polską odnotowano dwa uderzenia dronów. W wyniku jednego z nich uszkodzona została lokomotywa pociągu pasażerskiego znajdującego się na stacji Jagodzin, około 2 km od granicy z Polską. Pociąg jechał z Kijowa do Warszawy. Drugi dron uderzył w stację benzynową w pobliżu przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin - przypomina PAP. Przemawiający kilka godzin później na odprawie Donald Tusk nie krył, że "eskalacja działań Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy".

"NATO stoi przed prawdziwym dylematem"

Francuski dziennik "Les Dernieres Nouvelles d'Alsace" (DNA) we wtorek, 15 września, opublikował tekst, w którym zwraca uwagę, że atak był wymierzony w sojuszników Kijowa. "Atak był sposobem dla Władimira Putina na przekazanie przesłania dla Polski, Unii Europejskiej i NATO. Mówi im on, że mogą stać się celami i że on, Putin ma do tego zasoby militarne i wolę polityczną. Można byłoby mówić o zastraszaniu i nie bylibyśmy dalecy od rzeczywistości". Według gazety, czas ataku to nie przypadek. "Nastąpił po wizytach w Moskwie przedstawicieli USA: szefa CIA Johna Ratcliffe'a i wysłanników prezydenta USA Donalda Trumpa: Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Ta zbieżność pokazuje przede wszystkim to, że rosyjski prezydent nie ma żadnego zamiaru szukać drogi wyjścia w oparciu o negocjacje w tej wojnie, z której nie może już się wydostać, ponieważ stanowi ona jego jedyną perspektywę i jedyny projekt polityczny" - czytamy.

"Le Parisien" z kolei określa atak jako kolejną prowokację, która pozostaje bez odpowiedzi. "NATO stoi przed prawdziwym dylematem. Niewystarczająca odpowiedź to ryzyko zachęcania Moskwy, by poszła dalej i powtarzała ataki hybrydowe. Zareagowanie w sposób spektakularny to ryzyko działania takiego, jakie chce Kreml. Dąży on, jak dodaje gazeta, do udowodnienia Rosjanom, że ich kraj jest celem bezpośredniej agresji ze strony państw zachodnich. Wówczas ataki takie znalazłyby usprawiedliwienie jako obrona".

Co zrobić z Putinem?

Co zatem można zrobić? Tłumaczy to cytowany przez "Le Parisien" były lotnik wojskowy Xavier Tytelman, ekspert ds. obronności. "Wobec tego impasu niektórzy eksperci w kwestii bezpieczeństwa europejskiego opowiadają się za odpowiedzią pośrednią. Powinna być systemowa i automatyczna i powinno być nią przekazywanie sprzętu Ukrainie. Za każdym razem, gdy Ukraina niszczy rosyjską fabrykę albo sprzęt wojskowy, zmniejsza się ryzyko bezpośredniej wojny między Rosją i Europą".

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