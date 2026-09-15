15-letnia Natalia nie dotarła na lekcje. Policja wydała komunikat

Policja szuka Natalii z Zakopanego. Zniknęła w drodze na lekcje

W poniedziałek, 14 września rano, 15-letnia mieszkanka Zakopanego, Natalia, była po raz ostatni widziana przez bliskich. Rodzice odwozili ją pod budynek szkoły przy ulicy Juliusza Zborowskiego. Kiedy z placówki nadeszła informacja o nieobecności nastolatki na lekcjach, zaniepokojeni opiekunowie od razu zaalarmowali służby o zaginięciu córki.

Jak wygląda zaginiona Natalia z Zakopanego? Policja podaje rysopis

Funkcjonariusze udostępnili dokładny rysopis zaginionej, mając nadzieję, że pomoże to w jej szybszym odnalezieniu. 15-latka jest osobą szczupłą, mierzącą ok. 164 cm wzrostu. Ma długie włosy w odcieniu ciemnego blondu. W chwili zaginięcia była ubrana w czarną kurtkę "The North Face", ciemne dżinsy z szarym paskiem ozdobionym żółtym logo "NIKE". Zwracały uwagę także jej sportowe buty tej samej marki, w kolorach różowo-fioletowych.

Każdy, kto widział Natalię lub wie, gdzie może przebywać, powinien pilnie skontaktować się z funkcjonariuszami. Można dzwonić pod numer +48478347400 lub na alarmowy 112. Służby zapewniają pełną anonimowość wszystkim przekazującym informacje. Odnalezienie dziewczyny jest traktowane jako sprawa najwyższej wagi, w co zaangażowano duże siły policyjne.

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