Nie żyje dr Janusz Hejnar, wieloletni współpracownik Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Był cenionym specjalistą w diagnostyce i leczeniu schorzeń ginekologicznych oraz zaangażowanym w opiekę nad kobietami ciężarnymi i noworodkami.

Jego śmierć z żalem przyjęli współpracownicy, podkreślając, że był ważną postacią w codziennej pracy oddziału.

Nie żyje dr Janusz Hejnar. Szpital im. Żeromskiego pożegnał cenionego ginekologa

Krakowskie środowisko medyczne pogrążyło się w smutku. Odejście tak wybitnego specjalisty to niepowetowana strata zarówno dla pacjentek, jak i dla całego personelu medycznego. Dr Janusz Hejnar przez dekady budował swoją pozycję jako jeden z najbardziej oddanych i profesjonalnych lekarzy w stolicy Małopolski. Specjalizował się przede wszystkim w szczegółowej diagnostyce oraz skutecznym leczeniu niezwykle szerokiego zakresu schorzeń ginekologicznych.

Jego codzienna praca nie ograniczała się jednak wyłącznie do gabinetu zabiegowego. Jak podkreślają jego koledzy po fachu, lekarz był niezwykle mocno zaangażowany w organizację profesjonalnej opieki nad kobietami ciężarnymi oraz nowo narodzonymi dziećmi. Był cenionym członkiem zespołu medycznego, na którego wiedzy i doświadczeniu zawsze można było polegać w najtrudniejszych przypadkach klinicznych.

Niespodziewana śmierć lekarza z Krakowa. Poruszający wpis i puste miejsce przy dyżurkowym stole

Wiadomość o tym, że dr Janusz Hejnar odszedł na zawsze, spadła na wszystkich nagle i niespodziewanie. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie opublikował na swojej stronie internetowej ostatnie pożegnanie.

- Z ogromnym żalem żegnamy wspaniałego Kolegę, wieloletniego współpracownika, wyjątkowego Człowieka – dr Janusza Hejnara – czytamy we wpisie Szpitala im. Żeromskiego. - Jego niespodziewane, zbyt szybkie odejście pozostawiło puste miejsce przy dyżurkowym stole odpraw. Dziękujemy za wszystkie wspólne lata pracy. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy szczerego współczucia. Koleżanki i koledzy z Oddziału Ginekologiczno - Położniczego oraz Dyrekcja i Pracownicy Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie - brzmi wpis umieszczony na stronie placówki.

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