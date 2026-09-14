Horror w Krakowie! Nurkowie wyłowili ludzkie ciało

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-09-14 13:22

W niedzielne popołudnie popularny krakowski zalew Zakrzówek, stał się miejscem makabrycznego odkrycia. Strażacy zostali zaalarmowani o znajdującym się w wodzie obiekcie przypominającym ludzkie ciało. Akcja, w której wzięli udział nurkowie, zakończyła się wyłowieniem z wody martwego człowieka.

Nurek płynie w turkusowej wodzie zalewu Zakrzówek. O akcji służb w Krakowie przeczytasz na SE.
Autor: Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 4 Kraków/ Materiały prasowe

Makabryczne odkrycie na Zakrzówku. Wyłowili ludzkie ciało

Zgłoszenie, które dotarło do służb ratunkowych, było niezwykle niepokojące: pod powierzchnią wody w zalewie Zakrzówek zauważono obiekt, który swoim kształtem i rozmiarem przypominał ciało człowieka. Po otrzymaniu zgłoszenia natychmiast wysłano na miejsce specjalistyczną grupę nurków.

Strażacy wyposażeni w specjalistyczny sprzęt, szybko dotarli łodzią ratowniczą w rejon wskazany przez zgłaszających. Nurek, który wszedł do wody, rozpoczął poszukiwania. Akcja była szybka i precyzyjna, choć pełna napięcia. Po około 20 minutach od rozpoczęcia podwodnych działań, nurek odnalazł ciało. Było to potwierdzenie najgorszych obaw, jakie towarzyszyły ratownikom od momentu przyjęcia zgłoszenia.

Śledztwo w sprawie śmierci w Zakrzówku

Po odnalezieniu, ciało zostało ostrożnie przetransportowane na brzeg. Użyto do tego noszy podbierakowych, aby zachować wszelkie procedury i nie naruszyć ewentualnych śladów. Na miejscu czekały już służby policyjne, którym natychmiast przekazano zwłoki do dalszych czynności procesowych. Na ten moment nieznana pozostaje tożsamość osoby, której ciało znaleziono na Zakrzówku. Owiane mrokiem tajemnicy są również okoliczności jej śmierci. 

Strażacy otrzymali zgłoszenie o obiekcie znajdującym się pod powierzchnią wody, przypominającym ciało człowieka.Po przybyciu na miejsce strażacy nurkowie, na podstawie wskazanych informacji, dotarli łodzią ratowniczą w rejon prowadzonych poszukiwań. Nurek z łodzi podjął działania pod wodą. Po około 20 minutach odnaleziono ciało. Z wykorzystaniem noszy podbierakowych ciało przetransportowano na brzeg i przekazano Policji - opisuje akcję Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 w Krakowie.

Autobus MPK utknął pod rogatkami razem z pasażerami
Sonda
Czy wiesz jak pomóc tonącej osobie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZAKRZÓWEK KRAKÓW
NURKOWIE
CIAŁO