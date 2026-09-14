Makabryczne odkrycie na Zakrzówku. Wyłowili ludzkie ciało

Zgłoszenie, które dotarło do służb ratunkowych, było niezwykle niepokojące: pod powierzchnią wody w zalewie Zakrzówek zauważono obiekt, który swoim kształtem i rozmiarem przypominał ciało człowieka. Po otrzymaniu zgłoszenia natychmiast wysłano na miejsce specjalistyczną grupę nurków.

Strażacy wyposażeni w specjalistyczny sprzęt, szybko dotarli łodzią ratowniczą w rejon wskazany przez zgłaszających. Nurek, który wszedł do wody, rozpoczął poszukiwania. Akcja była szybka i precyzyjna, choć pełna napięcia. Po około 20 minutach od rozpoczęcia podwodnych działań, nurek odnalazł ciało. Było to potwierdzenie najgorszych obaw, jakie towarzyszyły ratownikom od momentu przyjęcia zgłoszenia.

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Po odnalezieniu, ciało zostało ostrożnie przetransportowane na brzeg. Użyto do tego noszy podbierakowych, aby zachować wszelkie procedury i nie naruszyć ewentualnych śladów. Na miejscu czekały już służby policyjne, którym natychmiast przekazano zwłoki do dalszych czynności procesowych. Na ten moment nieznana pozostaje tożsamość osoby, której ciało znaleziono na Zakrzówku. Owiane mrokiem tajemnicy są również okoliczności jej śmierci.

- Strażacy otrzymali zgłoszenie o obiekcie znajdującym się pod powierzchnią wody, przypominającym ciało człowieka.Po przybyciu na miejsce strażacy nurkowie, na podstawie wskazanych informacji, dotarli łodzią ratowniczą w rejon prowadzonych poszukiwań. Nurek z łodzi podjął działania pod wodą. Po około 20 minutach odnaleziono ciało. Z wykorzystaniem noszy podbierakowych ciało przetransportowano na brzeg i przekazano Policji - opisuje akcję Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 w Krakowie.

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