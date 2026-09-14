Nie żyje seniorka śmiertelnie potrącona przez kierowcę autobusu. Policja bada przyczyny tragedii

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-09-14 11:18

W centrum Zakopanego, w trakcie weekendu, doszło do śmiertelnego wypadku drogowego. 82-letnia kobieta z powiatu tatrzańskiego, straciła życie po tym, jak została potrącona w rejonie przejścia dla pieszych. Uderzył w nią autobus. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

Radiowozy policyjne na sygnale w miejscu wypadku na ulicy Kościuszki w Zakopanem. O tragedii przeczytasz na SE.
Autor: Policja Zakopane/ Materiały prasowe

Wypadek śmiertelny w Zakopanem. Nie żyje potrącona kobieta

W sobotę, 12 września, około godziny 14:00, na ulicy Kościuszki w Zakopanem, w rejonie skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza, rozegrała się tragedia. Policjanci zakopiańskiej drogówki otrzymali zgłoszenie o potrąceniu pieszej przez autobus. Świadkowie zdarzenia relacjonowali, że kobieta została uderzona z dużą siłą. Na miejscu natychmiast pojawiły się wszystkie służby ratunkowe – pogotowie, straż pożarna oraz patrole policji. Ratownicy medyczni podjęli reanimację, a poszkodowana seniorka z poważnymi obrażeniami ciała została przetransportowana do zakopiańskiego szpitala. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, życia 82-latki nie udało się uratować.

Jak informuje rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem, funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia, prowadzili oględziny i zbierali dowody. Ustalono, że kierowcą autobusu prywatnej linii był 61-letni mieszkaniec powiatu tatrzańskiego. W chwili wypadku mężczyzna był trzeźwy, co potwierdziło badanie alkomatem. Niemniej jednak, pobrano mu krew do dalszych badań laboratoryjnych, co jest standardową procedurą w takich sytuacjach.

Kto ponosi odpowiedzialność za śmierć 82-latki w Zakopanem?

Przez wiele godzin na miejscu tragedii trwały intensywne czynności procesowe, prowadzone z udziałem prokuratora, technika kryminalistyki oraz biegłego z zakresu wypadków w ruchu drogowym. Pojazd, który brał udział w wypadku, został zabezpieczony do szczegółowych badań, które mają pomóc w odtworzeniu przebiegu zdarzeń. Śledczy przesłuchiwali również świadków i zabezpieczali nagrania z monitoringu, które mogą okazać się kluczowe dla ustalenia przyczyn tej tragicznej śmierci.

Wyjaśnienie wszelkich okoliczności tego tragicznego wypadku będzie teraz przedmiotem dalszych czynności prowadzonych przez zakopiańską prokuraturę oraz tatrzańskich policjantów - informuje rzecznik zakopiańskich mundurowych.

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