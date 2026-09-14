Dostawczak zjechał do rowu na zakopiance. Trzy osoby poszkodowane

Wypadek na zakopiance. Dostawczak wpadł do rowu w Krzyszkowicach

Poniedziałkowy poranek, 14 września, przyniósł bardzo niebezpieczne zdarzenie na popularnej trasie łączącej Kraków z Myślenicami. Z informacji przekazanych przez Radio Eska wynika, że prowadzący pojazd dostawczy nagle zjechał z trasy, po czym maszyna wylądowała w przydrożnym rowie na drodze krajowej numer 7. Skutkiem tego incydentu było natychmiastowe wstrzymanie ruchu na pasie prowadzącym w stronę Tatr. Do akcji błyskawicznie przystąpili strażacy, medycy oraz funkcjonariusze policji, zabezpieczając obszar zdarzenia i pomagając trojgu poszkodowanym.

Służby mundurowe próbują ustalić dokładne przyczyny tego porannego wypadku. Pod lupę wzięte zostaną takie detale jak kondycja techniczna rozbitego wozu, aura panująca na drodze i prędkość jazdy.

Utrudnienia na zakopiance. GDDKiA ostrzega kierowców

Skutki wczesnego incydentu w miejscowości Krzyszkowice dotykają obecnie ogromnej grupy zmotoryzowanych podróżnych. Niedrożny pas zmusza do szukania tras alternatywnych i drastycznie opóźnia poranne dojazdy. Z doniesień Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że komplikacje komunikacyjne na tej trasie potrwają nawet dwie godziny od momentu feralnego zdarzenia. W rezultacie swobodny przejazd zostanie prawdopodobnie wznowiony dopiero pomiędzy 8:30 a 9:00.

Urzędnicy GDDKiA proszą zmotoryzowanych o spokój, sugerując omijanie zatorów poprzez wybieranie sąsiednich dróg. W samej strefie wypadku prowadzący pojazdy muszą wykazać się wzmożoną czujnością, bezwzględnie realizując wszelkie wytyczne wydawane przez funkcjonariuszy.

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