Trump ostro o Zełenskim! "Szkodzi światu"

Trump ostro o Zełenskim. Chodzi o ataki na rosyjską infrastrukturę paliwową
Donald Trump krytycznie wypowiedział się o działaniach Ukrainy w Rosji w niedzielę podczas rozmowy z dziennikarzami. Prezydent USA był wtedy na turnieju golfowym Irish Open, rozgrywanym w jego ośrodku Doonbeg w Irlandii. Trump odniósł się do ukraińskich uderzenia w rosyjską infrastrukturę paliwową. – Pan Zełenski musi zrobić jedną rzecz. Musi przestać niszczyć olej napędowy w Rosji – powiedział Trump. Chwilę później wyjaśnił, dlaczego jego zdaniem Ukraina powinna zmienić sposób prowadzenia ataków. – Niech atakuje cele, ale nie olej napędowy, ponieważ powoduje niedobory oleju napędowego – dodał prezydent USA. Trump stwierdził również, że działania Zełenskiego „szkodzą światu”.
Kijów z kolei argumentuje, że sektor paliwowy dostarcza Moskwie pieniędzy na prowadzenie wojny
Ukraina od miesięcy przeprowadza dalekosiężne ataki na rosyjski przemysł naftowy i gazowy. Kijów argumentuje, że sektor ten dostarcza Moskwie pieniędzy na prowadzenie wojny, a paliwo jest wykorzystywane przez rosyjskie wojsko. Ataki doprowadziły już do problemów z dostępnością paliwa w części Rosji.
Jednocześnie Rosja nasiliła w ostatnich tygodniach ataki na Ukrainę. Moskwa używa rakiet balistycznych i dronów, uderza m.in. w ukraińską energetykę przed zbliżającą się zimą.
W niedzielę pojawił się też kolejny sygnał dotyczący możliwych rozmów pokojowych. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że Rosja nie wyklucza wznowienia jesienią negocjacji z udziałem Moskwy, Kijowa i Waszyngtonu.
– Nie wykluczamy takiej możliwości. Mówimy o dającej się przewidzieć przyszłości. To znaczy, że nie można wykluczyć października – powiedział Pieskow.