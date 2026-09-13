Trump ostro o Zełenskim! "Szkodzi światu"

Trump ostro o Zełenskim. Chodzi o ataki na rosyjską infrastrukturę paliwową

Donald Trump krytycznie wypowiedział się o działaniach Ukrainy w Rosji w niedzielę podczas rozmowy z dziennikarzami. Prezydent USA był wtedy na turnieju golfowym Irish Open, rozgrywanym w jego ośrodku Doonbeg w Irlandii. Trump odniósł się do ukraińskich uderzenia w rosyjską infrastrukturę paliwową. – Pan Zełenski musi zrobić jedną rzecz. Musi przestać niszczyć olej napędowy w Rosji – powiedział Trump. Chwilę później wyjaśnił, dlaczego jego zdaniem Ukraina powinna zmienić sposób prowadzenia ataków. – Niech atakuje cele, ale nie olej napędowy, ponieważ powoduje niedobory oleju napędowego – dodał prezydent USA. Trump stwierdził również, że działania Zełenskiego „szkodzą światu”.

Kijów z kolei argumentuje, że sektor paliwowy dostarcza Moskwie pieniędzy na prowadzenie wojny

Ukraina od miesięcy przeprowadza dalekosiężne ataki na rosyjski przemysł naftowy i gazowy. Kijów argumentuje, że sektor ten dostarcza Moskwie pieniędzy na prowadzenie wojny, a paliwo jest wykorzystywane przez rosyjskie wojsko. Ataki doprowadziły już do problemów z dostępnością paliwa w części Rosji.

Jednocześnie Rosja nasiliła w ostatnich tygodniach ataki na Ukrainę. Moskwa używa rakiet balistycznych i dronów, uderza m.in. w ukraińską energetykę przed zbliżającą się zimą.

W niedzielę pojawił się też kolejny sygnał dotyczący możliwych rozmów pokojowych. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że Rosja nie wyklucza wznowienia jesienią negocjacji z udziałem Moskwy, Kijowa i Waszyngtonu.

– Nie wykluczamy takiej możliwości. Mówimy o dającej się przewidzieć przyszłości. To znaczy, że nie można wykluczyć października – powiedział Pieskow.

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🚨🇺🇸🇺🇦🇷🇺 Trump blames Zelensky for the energy shortage and tells him to stop bombing Russia..."Zelensky has to do one thing, he has to stop knocking out diesel fuel in Russia.He's causing a shortage of diesel fuel. This isn't done by the Middle East, this is done by what's…— Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 13, 2026

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