Policja konfiskuje grzyby! Uważaj, jeśli jedziesz tam na grzybobranie

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-09-13 16:00

Tylko nie to! Pamiętaj - jeśli wybierasz się za granicę na grzyby, warto najpierw poznać tamtejsze przepisy dotyczące tej kwestii. Bo są takie kraje, w których zebrać można tylko trochę, a gdy policja złapie kogoś z naręczami borowików, po prostu wszystko konfiskuje. Przeżyli to niedawno włoscy grzybiarze w Szwajcarii. Mundurowi odebrali im aż 30 kilogramów borowików.

Gigantyczne borowiki w Ku.jpg
Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Na pierwszym planie widoczne są cztery borowiki szlachetne, rosnące na zielonym mchu. Mają brązowe kapelusze o różnych odcieniach i białe, grube trzony. Wokół nich leżą suche, jesienne liście w odcieniach brązu i żółci, oraz igliwie. Tło stanowi rozmyty las z niewyraźnymi drzewami i zielono-brązowym podłożem.

Pojechali na grzyby i przesadzili. Policja zabrała im 30 kg prawdziwków

Dwóch Włochów wybrało się na grzyby do Szwajcarii i trafiły im się na wyjątkowo obfite zbiory. Do samochodu zapakowali aż 30 kilogramów prawdziwków. Problem w tym, że w kantonie Ticino obowiązują limity zbierania grzybów! W pobliżu przejścia granicznego w Ligornetto zatrzymała ich szwajcarska policja.

Jak podał włoski dziennik „Il Messaggero”, funkcjonariusze znaleźli w samochodzie aż 30 kilogramów prawdziwków. Tak duży zbiór oznaczał kłopoty.

W kantonie Ticino obowiązują bowiem przepisy określające, ile grzybów można zebrać jednego dnia. Limit wynosi 3 kilogramy na osobę. Dwóch grzybiarzy mogło więc zgodnie z prawem zebrać łącznie 6 kilogramów. Tymczasem mieli pięć razy więcej.

Próbowali tłumaczyć się przed policją. Jednak grzyby nie był niemieckie

Początkowo Włosi przekonywali funkcjonariuszy, że prawdziwki zebrali w Niemczech, gdzie obowiązują inne przepisy. Później jednak zmienili swoją wersję. Przyznali, że grzyby pochodziły ze Szwajcarii.

Policjanci skonfiskowali cały 30-kilogramowy zbiór. Sprawę przekazali również miejscowemu Urzędowi ds. Przyrody i Krajobrazu. Grzybiarze odpowiedzą za złamanie przepisów dotyczących zbierania grzybów.

Prawdziwki nie zostały jednak wyrzucone. Szwajcarskie służby zdecydowały, że skonfiskowane grzyby trafią do znajdującego się w okolicy domu opieki dla osób starszych.

Dla dwóch Włochów wyjątkowo udane grzybobranie zakończyło się więc utratą całego zbioru i sprawą przed miejscowymi władzami.

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