Policja konfiskuje grzyby! Uważaj, jeśli jedziesz tam na grzybobranie

Pojechali na grzyby i przesadzili. Policja zabrała im 30 kg prawdziwków

Dwóch Włochów wybrało się na grzyby do Szwajcarii i trafiły im się na wyjątkowo obfite zbiory. Do samochodu zapakowali aż 30 kilogramów prawdziwków. Problem w tym, że w kantonie Ticino obowiązują limity zbierania grzybów! W pobliżu przejścia granicznego w Ligornetto zatrzymała ich szwajcarska policja.

Jak podał włoski dziennik „Il Messaggero”, funkcjonariusze znaleźli w samochodzie aż 30 kilogramów prawdziwków. Tak duży zbiór oznaczał kłopoty.

W kantonie Ticino obowiązują bowiem przepisy określające, ile grzybów można zebrać jednego dnia. Limit wynosi 3 kilogramy na osobę. Dwóch grzybiarzy mogło więc zgodnie z prawem zebrać łącznie 6 kilogramów. Tymczasem mieli pięć razy więcej.

Próbowali tłumaczyć się przed policją. Jednak grzyby nie był niemieckie

Początkowo Włosi przekonywali funkcjonariuszy, że prawdziwki zebrali w Niemczech, gdzie obowiązują inne przepisy. Później jednak zmienili swoją wersję. Przyznali, że grzyby pochodziły ze Szwajcarii.

Policjanci skonfiskowali cały 30-kilogramowy zbiór. Sprawę przekazali również miejscowemu Urzędowi ds. Przyrody i Krajobrazu. Grzybiarze odpowiedzą za złamanie przepisów dotyczących zbierania grzybów.

Prawdziwki nie zostały jednak wyrzucone. Szwajcarskie służby zdecydowały, że skonfiskowane grzyby trafią do znajdującego się w okolicy domu opieki dla osób starszych.

Dla dwóch Włochów wyjątkowo udane grzybobranie zakończyło się więc utratą całego zbioru i sprawą przed miejscowymi władzami.

Sonda Zbierasz grzyby? tak nie czasami

Mit 30 Kilo #Pilzen an der Grenze erwischtMitarbeiter des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit haben ein Fahrzeug mit einer grossen Menge Pilze kontrolliert. In einem Auto mit italienischen Kennzeichen entdeckten sie 30 Kilogramm Pilze.https://t.co/8gMwagUpxc— Schweizer Bauer (@SchweizerBauer) September 13, 2026

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