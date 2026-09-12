Harry i Meghan uciekli z USA w panice w jedną noc?! "Zostawili rybki, nie powiedzieli nic szkole"

Harry i Meghan nagle wyjechali z USA. Sąsiedzi: zniknęli z dnia na dzień

Harry i Meghan przez niemal sześć lat mieszkali w Montecito w Kalifornii. Zajmowali wielką rezydencję wartą 65 milionów złotych. W ubiegłym miesiącu razem z 7-letnim Archiem i 5-letnią Lilibet niespodziewanie przenieśli się do Cotswolds w Wielkiej Brytanii, choć przecież dopiero co obawiali się nawet odwiedzać ojczyzny księcia, rzekomo z obawy o bezpieczeństwo i zapewniali, że ich nowe życie jest wspaniałe. „The Sun” rozmawiał z ich byłymi sąsiadami, którzy twierdzą, że wyjazd był bardzo nagły. Czyżby Sussxowie uciekali w panice? A może po prostu nie chcieli, by wieści rozeszły się, nim będą już w nowym domu? Ale właściwie dlaczego nie miałyby się rozejść?

Nowe światło na szokujący powrót Sussexów rzucają niedawno sąsiedzi pary przepytani przez The Sun. Twierdzą, że Harry i Megha zniknęli "w ciągu jednej nocy". Niejaka Penny Bianchi, której wnuki chodzą do tej samej szkoły, co dzieci Sussexów, powiedziała brytyjskiej gazecie, że placówka nie wiedziała wcześniej o przeprowadzce. Według niej rodzina wyjechała niemal natychmiast po tym, jak Archie dostał miejsce w szkole w Anglii.

Osoba z otoczenia pary zapewniła „The Sun”, że Harry i Meghan zadbali o ich właściwą opiekę nad rybkami

Źródła z otoczenia Harry'ego i Meghan wyjaśniają jednak, że szkoły nie poinformowano wcześniej ze względów bezpieczeństwa. Archie rozpoczął naukę w tradycyjnej brytyjskiej szkole przygotowawczej w Cotswolds, a Lilibet uczęszcza do młodszej części tej samej placówki.

Po wyjeździe pary pojawiły się też pytania o ich ogromną posiadłość w Montecito. Dom ma dziewięć sypialni i 16 łazienek. Na razie nie wiadomo, czy Sussexowie zamierzają go sprzedać.

Sąsiedzi zwrócili uwagę również na karpie koi pozostawione w stawie na terenie posiadłości. Ryby wymagają stałej opieki i sprawnego systemu filtrowania wody. Osoba z otoczenia pary zapewniła „The Sun”, że Harry i Meghan zadbali o ich właściwą opiekę.

Lokalny agent nieruchomości David Encell ocenił, że utrzymywanie tak dużego domu tylko jako rezerwowej rezydencji będzie bardzo drogie. Jego zdaniem, jeśli Sussexowie zdecydują się na sprzedaż, posiadłość może być obecnie warta nawet 30 mln funtów.

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Harry and Meghan 'disappeared overnight and abandoned koi carp' say Montecito neighbourshttps://t.co/rqQ5xQTYtA pic.twitter.com/LaxgurYkGt— Daily Star (@dailystar) September 12, 2026

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