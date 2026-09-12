Otrzęsiny w gdyńskim liceum wymknęły się spod kontroli. Uczniowie zażyli snusy

Gdynia: Afera po otrzęsinach w liceum. Pięciu 15-latków zażyło snusy

Czwartkowe otrzęsiny w jednej ze szkół średnich w Gdyni zakończyły się aferą na cały kraj. Tuż przede godziną 14. mundurowi odebrali niepokojące zgłoszenie o grupie uczniów, która prawdopodobnie znajduje się pod wpływem niedozwolonych substancji.

Policjanci natychmiast udali się na miejsce. Starsza posterunkowa Aleksandra Olszewska z gdyńskiej komendy poinformowała, że pięciu 15-letnich chłopców zażyło snusy, po czym czterech z nich musiało udać się z opiekunami do szpitala w celu przeprowadzenia badań. Ostatni z nastolatków został zabrany przez rodziców prosto do domu.

Do szkoły wezwano też policyjnego psa tropiącego. Zwierzę dokładnie przeszukało teren, jednak nie natrafiło na żadne nielegalne środki.

Czym są snusy? Woreczki z nikotyną zażywał nawet Karol Nawrocki

Jak ustaliło Radio Gdańsk, opierając się na słowach jednego z opiekunów, część nowych uczniów mogła być zmuszana do przyjęcia substancji podczas szkolnej imprezy, czyli otrzęsin. Funkcjonariusze intensywnie pracują nad odtworzeniem dokładnego przebiegu tych wydarzeń.

Gdyński magistrat uspokaja, że życiu nastolatków nic nie grozi i po badaniach wrócili pod opiekę dorosłych. W liceum błyskawicznie zwołano radę pedagogiczną oraz spotkania z rodzicami, a sytuację monitorują urzędnicy z Wydziału Edukacji.

Woreczki aplikowane pod wargę, nazywane snusami, często kryją w sobie potężne stężenie nikotyny. Choć tradycyjne wyroby z tytoniem są w naszym kraju nielegalne, pełnoletni mogą kupować ich beztytoniowe odpowiedniki. O tej używce zrobiło się głośno, gdy w trakcie debaty prezydenckiej sięgnął po nią Karol Nawrocki, co spotkało się z ogromnym zainteresowaniem i wywołało wiele komentarzy.

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