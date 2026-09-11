Poranne spowolnienie na Pomorzu. Protest maszynistów spowalnia pociągi, pasażerowie utknęli na stacjach

Opóźnienia rosną. Najgorzej w Tczewie i Rumii

Według danych Portalu Pasażera z godziny 8.00, w Tczewie spóźnione były m.in.:

TLK „Karpaty” z Zakopanego do Gdyni – 27 minut

IC „Bałtyk” z Poznania – 11 minut

IC „Bryza” z Olsztyna do Szczecina – 14 minut

W Rumi pociąg REGIO relacji Słupsk – Gdynia Główna ruszył z 24‑minutowym opóźnieniem. Pozostałe składy Polregio i SKM notują straty od kilku do kilkunastu minut.

PKM też może odczuć skutki protestu

Choć Pomorska Kolej Metropolitalna jest linią bezkolizyjną, jej połączenie z jednotorowym Bajpasem Kartuskim w Gdańsku Kiełpinku może powodować zatory. Kumulacja opóźnionych pociągów Polregio wjeżdżających na Bajpas może odbić się na płynności ruchu na całej PKM.

Wspólne bilety przez całą dobę

Aby ograniczyć chaos, od północy do 23:59 obowiązuje wzajemne honorowanie biletów wszystkich przewoźników pasażerskich. Wyjątkiem są jedynie składy kategorii Express InterCity Premium.

Protest po tragicznym wypadku. Maszyniści żądają zmian

Protest maszynistów to reakcja na dramatyczny wypadek w Sokolnikach Suchych w woj. mazowieckim. Kierowca ciężarówki wjechał tam na przejazd mimo czerwonego światła, doprowadzając do zderzenia z pociągiem PKP Intercity relacji Lublin – Szczecin. Wykoleiła się lokomotywa i dwa wagony. W składzie podróżowało co najmniej 114 osób. Zginęła jedna pasażerka.

Maszyniści domagają się natychmiastowych działań rządu. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział prace nad ustawą o czasie pracy maszynistów oraz wprowadzenie przepisu pozwalającego na zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące każdemu kierowcy, który wjedzie na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Projekt ma trafić na najbliższe posiedzenie rządu.

Związkowcy podkreślają, że oczekują „konkretnych decyzji i realnych działań”.

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