Dla tego jednego zdjęcia przeleżał półtorej godziny w lodowatym Bałtyku. "Cały trzęsę się z zimna", ale efekt powala!

Półtorej godziny w zimnej wodzie dla jednego zdjęcia

W krótkiej rolce, która błyskawicznie stała się hitem internetu, Kajetan opowiada o kulisach powstania fotografii.

- Cały trzęsę się z zimna — mówi na nagraniu, dodając, że obawia się, czy po tak długim przebywaniu w wodzie nie zachoruje. Mimo wszystko na jego twarzy widać ogromne szczęście z powodu osiągnięcia upragnionego celu i wykonania wymarzonego zdjęcia.

Aby uchwycić kamusznika w idealnym świetle, młody miłośnik fotografii musiał leżeć nieruchomo w wodzie przez około półtorej godziny, czekając na moment, w którym ptak ustawi się dokładnie tak, jak sobie wymarzył. To właśnie ta cierpliwość i wytrwałość sprawiły, że kadr wygląda jak z profesjonalnego albumu fotograficznego.

Zdjęcie, które zachwyciło internautów

Rolka z wyczynem młodego fotografa zdobyła gigantyczną popularność:

ponad 2,5 mln wyświetleń,

ponad 97 tys. polubień,

tysiące komentarzy z gratulacjami i słowami uznania.

Internauci piszą, że takie poświęcenie to „prawdziwa miłość do fotografii”, a zdjęcie kamusznika „wygląda jak kadr z National Geographic”.

Kim jest Kajtek? Młody talent, który zachwyca Polskę

Kajetan to młody pasjonat fotografii przyrodniczej, który już wcześniej zwracał na siebie uwagę mediów.

Jak wynika z publikacji 15-latka w mediach społecznościowych, fotografia to nie tylko hobby, ale ważny element jego życia. Kajetan potrafi spędzać godziny w lesie, błocie czy nad wodą, by uchwycić idealny moment. Jego zdjęcia dzikich zwierząt zdobywają ogromne uznanie, a sam fotograf podkreśla, że kluczem jest cierpliwość, obserwacja i szacunek do natury.

Bałtyk nie wybacza — zimna woda, trudne warunki, wielka nagroda

Choć Bałtyk potrafi być kapryśny, a jego woda nawet latem bywa lodowata, Kajetan udowodnił, że dla prawdziwego fotografa nie ma rzeczy niemożliwych.

To przykład, który pokazuje, że za jednym idealnym zdjęciem często stoją godziny wysiłku, niewygody i wyrzeczeń — czego nie widzą ci, którzy oglądają gotowy efekt.

Wielkie poświęcenie, wielki efekt

Historia Kajetana może być inspiracją dla tysięcy osób. Jego wyczyn to dowód na to, że fotografia przyrodnicza to nie tylko piękne kadry, ale też ciężka praca, często w ekstremalnych warunkach.

Jedno jest pewne — to zdjęcie kamusznika przejdzie do historii polskiej fotografii.

Sonda Lubisz robić zdjęcia? Tak, to moja pasja! Lubię, ale robię to okazjonalnie Nie, w ogóle mnie nie interesuje fotografia