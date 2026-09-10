Pogoda w Poznaniu: 11-13 września

Nadchodzące dni w Poznaniu, od 11 do 13 września, przyniosą stabilną i przede wszystkim suchą aurę. To kluczowa informacja dla wszystkich planujących weekendowe aktywności, ponieważ deszcz nie pokrzyżuje żadnych planów. Prognozy zapowiadają stopniowy wzrost temperatury, z wyraźnym apogeum ciepła przypadającym na sobotę. Mimo to, miłośnicy słońca mogą czuć pewien niedosyt – przez cały ten czas niebo nad miastem będzie w dużej mierze zasłonięte przez chmury.

Piątek, 11 września: Pochmurny, ale spokojny start

Weekend rozpocznie się w Poznaniu od dnia, który będzie najchłodniejszy z całego weekendu, choć wciąż z całkiem przyjemnymi temperaturami. W najcieplejszym momencie termometry pokażą maksymalnie około 19 stopni Celsjusza. Po zachodzie słońca temperatura spadnie do około 10 stopni, co zapowiada dość rześką noc. Cały dzień upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, które jednak nie przyniesie opadów. Atmosferę dopełni bardzo słaby wiatr, wiejący z prędkością około 1 m/s, co sprawi, że odczuwalna temperatura będzie zbliżona do wskazań termometrów.

Sobota, 12 września: Najcieplejszy dzień weekendu

Sobota przyniesie do Poznania zauważalne ocieplenie i będzie zdecydowanie najcieplejszym dniem weekendu. Słupki rtęci powędrują w górę aż do 22 stopni Celsjusza, tworząc komfortowe warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Noc z soboty na niedzielę będzie już nieco cieplejsza od poprzedniej, z temperaturą minimalną na poziomie około 11 stopni. Scenariusz pogodowy pozostanie jednak spójny: na niebie utrzyma się gęsta warstwa chmur, a deszcz nie jest prognozowany. Wiatr stanie się nieco bardziej odczuwalny, jego prędkość wzrośnie do około 3 m/s.

Niedziela, 13 września: Ciepłe i bezdeszczowe zakończenie

Ostatni dzień weekendu w Poznaniu utrzyma przyjemną aurę. W ciągu dnia będzie minimalnie chłodniej niż w sobotę – termometry wskażą maksymalnie 20 stopni. Największą różnicę odczujemy jednak w nocy i o poranku. Temperatura minimalna skoczy w górę aż do 15 stopni, co oznacza, że noce staną się znacznie łagodniejsze. Podobnie jak w poprzednich dniach, niebo pozostanie całkowicie zachmurzone, ale parasole nadal nie będą potrzebne. Wiatr utrzyma swoją umiarkowaną prędkość z soboty, wiejąc z siłą około 3 m/s.

Jak spędzić taki weekend w Poznaniu?

Brak opadów i temperatury przekraczające 20 stopni to doskonała kombinacja dla osób, które chcą aktywnie wykorzystać wolne dni. Taka pogoda wprost zaprasza do spacerów po miejskich terenach zielonych czy wycieczek rowerowych poza miasto. Pochmurne niebo może być nawet atutem – brak bezpośredniego słońca sprawi, że dłuższy wysiłek fizyczny będzie bardziej komfortowy. To również świetny moment na spotkania ze znajomymi w kawiarnianych ogródkach czy zorganizowanie pikniku w parku bez obaw o nagłe załamanie aury. Weekend w Poznaniu, mimo chmur, zapowiada się bardzo przyjemnie.

Dane pogodowe: OpenWeather