21-latek zginął w tragicznym wypadku. Wpadł do zgniatarki na złom!

Tragiczny wypadek na skupie złomu

Do tragedii doszło przed południem na terenie jednej z firm we Wronkach. Jak wynika z przekazanych informacji, 21-letni mężczyzna wpadł do zgniatarki przeznaczonej do zgniatania złomu.

Na miejsce natychmiast skierowano służby. Niestety, życia młodego mężczyzny nie udało się uratować.

Zginął 21-letni mężczyzna. Na razie trudno mówić o szczegółach i okolicznościach tego zdarzenia – przekazała w rozmowie z tvn24.pl asp. Ewelina Grzeszkowiak z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach.

Policja wyjaśnia, jak doszło do tragedii

Po wypadku na miejscu prowadzone były czynności, których celem jest ustalenie dokładnego przebiegu zdarzenia. Policjanci wyjaśniają, co wydarzyło się przed tragicznym wypadkiem i w jakich okolicznościach 21-latek znalazł się w zgniatarce.

Sprawę nadzoruje prokurator. Na tym etapie śledczy nie informują o szczegółach tragedii.