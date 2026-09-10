21-latek zginął w tragicznym wypadku. Wpadł do zgniatarki na złom!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-09-10 8:07

Tragiczny wypadek na terenie skupu złomu we Wronkach w powiecie szamotulskim. W środę, 9 września, 21-letni mężczyzna wpadł do zgniatarki. Jego życia nie udało się uratować. Okoliczności śmierci młodego mężczyzny wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.

Tył ambulansu na sygnale. O tragicznym wypadku na skupie złomu we Wronkach przeczytasz na SE.
Autor: Pixabay.com Karetka pogotowia

Tragiczny wypadek na skupie złomu

Do tragedii doszło przed południem na terenie jednej z firm we Wronkach. Jak wynika z przekazanych informacji, 21-letni mężczyzna wpadł do zgniatarki przeznaczonej do zgniatania złomu.

Na miejsce natychmiast skierowano służby. Niestety, życia młodego mężczyzny nie udało się uratować.

Zginął 21-letni mężczyzna. Na razie trudno mówić o szczegółach i okolicznościach tego zdarzenia – przekazała w rozmowie z tvn24.pl asp. Ewelina Grzeszkowiak z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach.

Policja wyjaśnia, jak doszło do tragedii

Po wypadku na miejscu prowadzone były czynności, których celem jest ustalenie dokładnego przebiegu zdarzenia. Policjanci wyjaśniają, co wydarzyło się przed tragicznym wypadkiem i w jakich okolicznościach 21-latek znalazł się w zgniatarce.

Sprawę nadzoruje prokurator. Na tym etapie śledczy nie informują o szczegółach tragedii.

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