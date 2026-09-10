Zaczepiał dzieci na boisku. Tajemniczy mężczyzna kręcił się pod szkołą!

Rodzice z Poznania ostrzegają przed nieznajomym

O tych niepokojących zdarzeniach poinformowali serwis epoznan.pl rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 91 w Poznaniu. Z ich relacji wynika, że podczas spotkania z wychowawczynią nauczycielka przekazała ostrzeżenie o mężczyźnie pojawiającym się w pobliżu placówki. Podobno dochodziło do sytuacji, w których nieznajomy zwracał się do uczniów na terenie przyszkolnego boiska.

Podczas zebrania z rodzicami, wychowawczyni uprzedzała rodziców, że pod szkołą dzieci są zaczepiane przez jakiegoś mężczyznę. Kazali nam porozmawiać z dziećmi i ostrzec o sytuacji – przekazała jedna z mam, cytowana przez epoznan.pl.

Nieznajomy miał zapraszać dzieci do zabawy

Kolejne osoby z grona rodziców przekazały dziennikarzom jeszcze bardziej zatrważające doniesienia. Według ich relacji mężczyzna miał nagabywać dzieci na terenie przyszkolnego boiska. Z relacji jednego z opiekunów, przytaczanego przez epoznan.pl, wynika, że w szkole interweniowała policja z powodu podejrzeń o obecność pedofila, który próbował wyprowadzić jedno z dzieci z boiska pod pretekstem schronienia się przed nadchodzącą burzą. Podobno jeden z pracowników szkoły zdołał sfotografować podejrzanego.

Inny informator przekazał, że podejrzany przebywał w okolicy szkoły już od poprzedniego dnia i namawiał uczniów do wspólnej zabawy. Obecnie nie ma oficjalnych informacji, by mężczyzna faktycznie miał takie skłonności, jednak policja przyjęła zgłoszenie dotyczące osoby dorosłej, która próbowała nawiązywać kontakt słowny z uczniami.

Więcej patroli policji przy szkole w Poznaniu

Funkcjonariusze z Poznania potwierdzili przyjęcie zgłoszenia w tej niepokojącej sprawie. Podkomisarz Łukasz Paterski w rozmowie z portalem epoznan.pl zapewnił, że policjanci z Komisariatu Poznań-Grunwald podjęli już odpowiednie działania.

Przekazano, że mundurowi sprawdzają zgłoszenie dotyczące osoby słownie nagabującej dzieci przy szkole. W rejonie placówki skierowano wzmocnione patrole, zarówno w mundurach, jak i po cywilnemu, które mają priorytetowo dbać o bezpieczeństwo uczniów. Służby mundurowe proszą również mieszkańców o zachowanie ostrożności.